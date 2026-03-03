Εξώδικο Δεληθανάση σε Δόξα για τη συνέντευξη στον Λιάγκα

Την περασμένη εβδομάδα ο τραγουδιστής Κώστας Δόξας κρίθηκε ένοχος από το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή βία με θύμα την πρώην σύζυγό του, Μαρία Δεληθανάση, μετά από μήνυση και αγωγή που είχε κάνει η ίδια το 2021.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε με ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή, από τα οποία θα εκτίσει τέσσερις μήνες, απόφαση για την οποία έχει ήδη ασκήσει έφεση.

Το πρωί της Παρασκευής ο τραγουδιστής βρέθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και μιλώντας για την υπόθεση επιχείρησε να δείξει στον Γιώργο Λιάγκα βίντεο από το κινητό του, στο οποίο όπως υποστήριξε, έδειχνε την κόρη του σε τιμωρία από τη μητέρα της για περίπου 7 ώρες και έκλαιγε ουρλιάζοντας.

Η Μαρία Δεληθανάση απαντά με εξώδικο στον πρώην σύζυγό της σύμφωνα με όσα μετέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από την εκπομπή Happy Day. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι έχει προχωρήσει ήδη σε εξώδικη δήλωση κατά του Κώστα Δόξα και προτίθεται να κάνει και ασφαλιστικά σε βάρος του προκειμένου να περιορίσει την οποιαδήποτε δημόσια αναφορά έχει να κάνει με την κόρη τους, Σοφία.

Επιπλέον, μετέφερε την πρόθεσή της να μην ξαναβγεί σε τηλεοπτικές εκπομπές και να απαντήσει ό,τι έχει να πει στις δικαστικές αίθουσες.