Εξομολογητική η Τζένιφερ Γκάρνερ - Μίλησε για την παράξενη συνήθεια του Μπεν Άφλεκ

Η ηθοποιός Τζένιφερ Γκάρνερ μίλησε για τον γάμο της με τον Μπεν Άφλεκ και προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση για τη σχέση τους.

Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο από το 2005 έως το 2018 και απέκτησαν τρία παιδιά.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε βιβλιοπωλείο, μαζί με τη συγγραφέα Λόρα Ντέιβ στο Λος Άντζελες, η Ντέιβ δήλωσε πως της αρέσει να ακούει μουσική όταν εργάζεται, κάτι που έκανε την Γκάρνερ να θυμηθεί τον πρώην σύζυγό της.

«Το κάνεις κι εσύ αυτό; Ακούς ένα τραγούδι ξανά και ξανά; Θέλω απλώς να πω κάτι. Το έχω ζήσει, έχω επιβιώσει απ΄αυτό» εξομολογήθηκε.

«Ο Μπεν Άφλεκ ακούει τα τραγούδια ξανά και ξανά. Είχα ένα μωρό τριών μηνών και ένα τρίχρονο παιδί και ήταν σε ένα νοικιασμένο σπίτι στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, όπου ο Μπεν Άφλεκ γύριζε την ταινία The Town. Άκουγε το "Halo" της Μπιγιόνσε ενώ εγώ θήλαζα» θυμήθηκε.