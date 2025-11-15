Ευγενία Δημητροπούλου: Έκανε μπάνιο το χριστουγεννιάτικο δέντρο - «Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά»

Από νωρίς μπήκε στο γιορτινό κλίμα η ηθοποιός Ευγενία Δημητροπούλου, στολίζοντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο πριν καν μπει ο Δεκέμβριος, όπως μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Ωστόσο, προτού τοποθετήσει το δέντρο στο σαλόνι της η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία, βάζοντας το στη ντουζιέρα της και κάνοντας το μπάνιο προκειμένου να φύγουν τα μικρόβια.

Όπως εξήγησε «Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά και αποφάσισα να πλύνω το χριστουγεννιάτικο δέντρο» παροτρύνοντας τους ακόλουθούς της να δοκιμάσουν ένα χρήσιμο tip που θα κάνει τη διαφορά τόσο στην υγιεινή όσο και στην εμφάνιση του σπιτιού μας κατά την εορταστική περίοδο.

Η Ευγενία Δημητροπούλου έπλυνε το χριστουγεννιάτικο δέντρο | Instagram / @evgeniadimitropoulou

