Το «ευχαριστώ» της Ιωάννας Τούνη: «Ήμουν περίεργα τις τελευταίες ημέρες - Με συγκινήσατε»

Τις τελευταίες ημέρες η Ιωάννα Τούνη δεν ήταν τόσο ενεργή στα social media και σήμερα Πέμπτη (13/11) το πρωί η γνωστή influencer επανήλθε με δύο βίντεο που ανέβασε σε insta story και στα οποία εξήγησε ότι ήθελε να πάρει λίγο τον χρόνο της να ηρεμήσει μετά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση με το revenge porn βίντεο τη Δευτέρα (10/11).

«Αυτή εδώ είναι η γλώσσα αγάπης των φίλων μου που ξέρουν ότι όταν δεν είμαι καλά και θέλουν να μου φτιάξουν τη διάθεση. Τους ευχαριστώ και τους λατρεύω τους φίλους μου», είπε αρχικά η Ιωάννα Τούνη δείχνοντας στην κάμερα τα λουλούδια στο σαλόνι της.

«Ήμουν περίεργα τις τελευταίες ημέρες, οπότε γι’ αυτό πήρα απόσταση και δεν ανέβασα κάποιο story. Τώρα είμαι κάπως πιο ήρεμη και σε λίγο θα πάω στο αεροδρόμιο γιατί πετάω για Αθήνα να πάρω τον Παρούλη, οπότε είμαι εξαιρετικά χαρούμενη και ενθουσιασμένη.

Πραγματικά έχω τους καλύτερους φίλους και τους καλύτερους ανθρώπους το κόσμου δίπλα μου. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό, αλλά όχι για όλα τα υπόλοιπα. Δεν πειράζει, όμως, ας πιαστούμε από κάπου για σήμερα, πρόσθεσε η Ιωάννα Τούνη.

Μάλιστα, θέλησε να ευχαριστήσει και για όλα τα μηνύματα στήριξης που έλαβε αυτές τις ημέρες, γράφοντας, μεταξύ άλλων:

«Ήθελα να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα άπειρα μηνύματα και την τόοοοση στήριξη. Είστε υπέροχες και με συγκινήσατε πάρα πολύ. Αλήθεια ευχαριστώ!».

«Νομίζω καταλαβαίνεις ότι κάτι έχεις κάνει σωστά στη ζωή σου όταν οι φίλοι σου γίνονται η οικογένεια που δυστυχώς δεν έχεις», έγραψε ακόμα η Ιωάννα Τούνη για τους φίλους της που είναι στο πλευρό της.