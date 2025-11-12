Χαμός στο Πρωινό με το «βούλωσέ το» του Μπαλάσκα για την Τούνη: Η αντίδραση Λιάγκα - Πετρογιάννη

Ένταση στο Πρωινό με αφορμή το βίντεο - εξομολόγηση που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη χθες (11/11) στο προφίλ της στο Instagram και στο οποίο η γνωστή influencer μιλούσε για τη δίκη με το revenge porn που ξεκίνησε τη Δευτέρα (12/11), αλλά θα συνεχιστεί στις 28 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Σταύρος Μπαλάσκας «προέτρεψε» την Ιωάννα Τούνη να το «βουλώσει» και να αφήσει τον δικηγόρο της να κάνει τη δουλειά του με τη Φωτεινή Πετρογιάννη και τον Γιώργο Λιάγκα να αντιδρούν αμέσως και να του ζητούν να πάρει πίσω τη λέξη.

«Είναι όλη μέρα με την τουαλέτα στο Μεγάλη Βρετάνια, είναι σε τρία γιοτ, είναι η δουλειά της. Εδώ, κορίτσι μου, έχεις ένα δράμα, έχεις πάθει κάτι που το έχουν πάθει κι άλλες γυναίκες και είναι κακοποίηση. Βούλωσ’ το, άσε τον Δημητρακόπουλο να κάνει τη δουλειά του», είπε ο Σταύρος Μπαλάσκας με τους υπολοίπους στο πλατό να αντιδρούν.

«Έλα, ρε Σταύρο, τώρα που θα της πεις να το βουλώσει κιόλας», είπε η Φωτεινή Πετρογιάννη με τον Γιώργο Λιάγκα να προσθέτει: «Δεν είναι ωραία λέξη αυτή».

«Την παίρνω πίσω», είπε ο Σταύρος Μπαλάσκας με τη Φωτεινή Πετρογιάννη να συνεχίζει λέγοντας: «Να την πάρεις πίσω».

Ο διάλογος συνεχίστηκε ανάμεσα σε Φωτεινή Πετρογιάννη και Σταύρο Μπαλάσκα ως εξής:

Σταύρος Μπαλάσκας: Μην το πουλάς αυτό. Είναι ένα δράμα που όσες γυναίκες το περνάνε, πάνε στον ψυχίατρο. Πούλα το φόρεμά σου, κάνε αυτό που κάνεις στο διαδίκτυο και βγάζεις εκατομμύρια πάρα πολύ καλά… Τώρα μιλάνε οι δικαστές, δεν μιλάει η Τούνη.

Φωτεινή Πετρογιάννη: Επειδή δεν μπορείς να το καταλάβεις εσύ, με αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθάει κάποια γυναίκα που έχει υποστεί το ίδιο…

Σταύρος Μπαλάσκας: Όχι δεν την βοηθάει!

Φωτεινή Πετρογιάννη: Τη βοηθάς εσύ που κάθεσαι εδώ και σχολιάζεις.

Σταύρος Μπαλάσκας: Βοηθάει τον εαυτό της να πάρει views.