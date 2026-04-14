Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά για τη σκοτεινή πλευρά της γονεϊκότητας, τις ορμονικές διαταραχές της λοχείας και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τον θηλασμό.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δεν δίστασε να απομυθοποιήσει την εικόνα της «τέλειας» μητρότητας, τονίζοντας το βάρος της ευθύνης που συνεπάγεται η έλευση ενός παιδιού.

«Η μητρότητα και η γονεϊκότητα είναι ότι πιο δύσκολο υπάρχει στον πλανήτη. Είναι μαγικό, αλλά από πίσω κρύβει πολλές δυσκολίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, επισημαίνοντας πόσο καθοριστική ήταν η παρουσία του στην πιο ευάλωτη περίοδο της ζωής της. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια δήλωσε:

«Αν δεν είχα τον Γρηγόρη σύζυγο, θα είχα χωρίσει από τις πρώτες 40 μέρες. Οι ορμόνες τρελαίνονται, είναι μια φάση που θέλει πολλή υπομονή. Είναι δύσκολο και χρειάζεται βοήθεια όλο αυτό το πράγμα».

Στάθηκε επίσης στο θέμα του θηλασμού, ένα ζήτημα που συχνά προκαλεί άγχος και ενοχές στις νέες μητέρες. Περιέγραψε τις δικές της δύσκολες στιγμές, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα συμπαράστασης σε όλες τις γυναίκες:

«Θήλαζα το παιδί μου κι έκλαιγα. Δεν ήξερα το λόγο. Ένιωθα αν θα είμαι καλή μαμά, περνούσαν σκοτεινές σκέψεις από το μυαλό μου. Ο θηλασμός είναι ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή μου. Ήθελα να σταματήσω, πόναγα. Δεν πρέπει να πιέζονται οι γυναίκες με το κομμάτι του θηλασμού».