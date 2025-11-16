Φαίη Σκορδα: «Μάγεψε» κάνοντας πασαρέλα στο «Athens Fashion Week»

Απρόσμενη εμφάνιση στην πασαρέλα έκανε η Φαίη Σκορδά, φορώντας ένα υπέρλαμπρο μίνι φόρεμα, στο fashion show της Χριστίνας Ζαφειρίου για την άνοιξη - καλοκαίρι 2026 που πραγματοποιήθηκε στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο ενόψει της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας.

Η παρουσιάστρια ήταν ένα από τα μοντέλα που επέλεξε η Χριστίνα Ζαφειρίου για να αναδείξει τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της συλλογής και εμφανίστηκε ως guest star, περπατώντας στην πασαρέλα και μαγνητίζοντας όλα τα βλέμματα και τα φλας των φωτογράφων.

Φαίη Σκορδά | NDP PHOTO

Φόρεσε ένα αστραφτερό ασημί φόρεμα που αναδείκνυε τη σιλουέτα της, το οποίο συνδυάστηκε με ένα ζευγάρι nude γόβες που συμπλήρωσαν το εντυπωσιακό look. Το show μόδας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όπου η Χριστίνας Ζαφειρίου παρουσίασε τη νέα της συλλογή με κομψά, και μοντέρνα κομμάτια.