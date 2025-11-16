Μενού

Φαίη Σκορδα: «Μάγεψε» κάνοντας πασαρέλα στο «Athens Fashion Week»

Υπέρλαμπρη εμφάνιση έκανε στην πασαρέλα του Athens Fashion Week η Φαίη Σκορδά.

Reader symbol
Newsroom
Η Φαίη Σκορδά στο Athens Fashion Week
Η Φαίη Σκορδά στο Athens Fashion Week | NDP PHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
  • Α-
  • Α+

Απρόσμενη εμφάνιση στην πασαρέλα έκανε η Φαίη Σκορδά, φορώντας ένα υπέρλαμπρο μίνι φόρεμα, στο fashion show της Χριστίνας Ζαφειρίου για την άνοιξη - καλοκαίρι 2026 που πραγματοποιήθηκε στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο ενόψει της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας.

Η παρουσιάστρια ήταν ένα από τα μοντέλα που επέλεξε η Χριστίνα Ζαφειρίου για να αναδείξει τα πιο εντυπωσιακά κομμάτια της συλλογής και εμφανίστηκε ως guest star, περπατώντας στην πασαρέλα και μαγνητίζοντας όλα τα βλέμματα και τα φλας των φωτογράφων.

Φαίη Σκορδά
Φαίη Σκορδά | NDP PHOTO
Φαίη Σκορδά
Φαίη Σκορδά | NDP PHOTO

 

Φόρεσε ένα αστραφτερό ασημί φόρεμα που αναδείκνυε τη σιλουέτα της, το οποίο συνδυάστηκε με ένα ζευγάρι nude γόβες που συμπλήρωσαν το εντυπωσιακό look. Το show μόδας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όπου η Χριστίνας Ζαφειρίου παρουσίασε τη νέα της συλλογή με κομψά, και μοντέρνα κομμάτια.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE