Φασιανού: «Χαρίσαμε έργα στον άνθρωπο που έσωσε πίνακα του πατέρα μου στη φωτιά στο Λος Άντζελες»

Η κόρη του Αλέκου Φασιανού, Βικτώρια, μίλησε για τον πατέρα της, το έργο του και πώς ήταν να μεγαλώνει μαζί του. Καλεσμένη το απόγευμα της (10/3) στο «Στούντιο 4» και ερωτηθείσα για το πιο απίθανο σημείο που έχει έργο του Αλέκου Φασιανού εκείνη αφηγήθηκε την ιστορία που τους παρακίνησε να χαρίσουν δύο έργα του πατέρα της.

Στην καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε το Pasific Palisades στο Λος Άντζελες ο άνθρωπος που προσπαθούσε να σώσει πίνακα του Αλέκου Φασιανού από τις φλόγες ενώ το σπίτι του καιγόταν είχε γίνει viral.

«Ήρθαμε σε επαφή μαζί του. Είχε καεί δυστυχώς το σπίτι του ολοσχερώς. Βέβαια τώρα, σιγά σιγά που του μίλησα πάλι τις προάλλες, έχουν αρχίσει και το ανασκευάζουν και του χαρίσαμε και δύο έργα από το μουσείο, να τα βάλει στο καινούργιο του σπίτι, σαν ας πούμε μία καλή κίνηση», ανέφερε στην εκπομπή η κόρη του Αλέκου Φασιανού.

Όπως εξήγησε εκείνος είχε τους πίνακες από τη μαμά του: «Από τη μαμά του, η οποία κάποια στιγμή ζούσε στο Παρίσι και εκεί είχε νομίζω γνωριστεί και με τον πατέρα μου και είχε αγοράσει αυτή τη μεταξοτυπία. Γενικώς έχουμε ακούσει επειδή τώρα ασχολούμαστε πολύ ενεργά με το πού είναι τα έργα, γιατί κάνουμε το catalogue raisonné και τα αρχειοθετούμε. Έρχονται συλλέκτες απ’ όλον τον κόσμο και μας λένε. “Α, έχω αυτό το έργο”, μας στέλνουν φωτογραφίες, μας λένε ιστορίες».



