Φωτεινή Πελούζο: Ποια είναι η Ελληνοϊταλίδα πρωταγωνίστρια της «Μεγάλης Χίμαιρας»

Αν και μέχρι που τελείωσε το πανεπιστήμιο η όμορφη μελαχρινή Φωτεινή Πελούζο (Foteini Peluso) δεν είχε πάρει επαγγελματικές αποφάσεις, στα 26 της χρόνια έχει ήδη στο ενεργητικό της σημαντικές συμμετοχές σε παραγωγές που κάνουν το άστρο της να αρχίζει να λάμπει φωτεινά.

Ο λόγος για την πρωταγωνίστρια της σειράς «Η μεγάλη χίμαιρα» που έχει ήδη ξεκινήσει να προβάλλεται στο Ertflix και κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1 την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 22:00.

Το εμβληματικό έργο του Μ. Καραγάτση μεταφέρεται για πρώτη φορά στην οθόνη, σε μια παραγωγή έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη και η Φωτεινή Πελούζο ενσαρκώνει τον ρόλο της Μαρίνας.

Ο ρόλος της Μαρίνας στη «Μεγάλη Χίμαιρα»

Η Μαρίνα είναι μια νεαρή Ιταλίδα που φλέγεται από πάθος και επιδιώκει τη σωματική και συναισθηματική σύνδεση – μια γυναίκα για την οποία η θηλυκότητα και ο ρόλος της μητέρας είναι άρρηκτα δεμένες και αδιαχώριστες μεταξύ τους.

Γεννημένη στην Τεργέστη, η Μαρίνα χάνει τον πατέρα της σε μικρή ηλικία και τελικά μεγαλώνει αποκλειστικά με τη μητέρα της, η οποία εργάζεται ως σεξεργάτρια πολυτελείας και δέχεται τους πελάτες της στο ίδιο σπίτι, γεγονός που τραυματίζει τη σχέση της Μαρίνας με τον έρωτα.

Η Μαρίνα βρίσκει καταφύγιο στην αρχαία ελληνική γραμματεία και γίνεται μία από τις πρώτες γυναίκες κατόχους διδακτορικού, ενώ οι σχέσεις της με τους άντρες τελειώνουν η μία μετά την άλλη, εξαιτίας της έλλειψης ερωτικής απόλαυσης που η ίδια βιώνει.

Όλα όμως αλλάζουν όταν ερωτεύεται τον Γιάννη, έναν Έλληνα καπετάνιο που θα απελευθερώσει το σώμα της και θα της χαρίσει την πρώτη ολοκληρωμένη ερωτική της εμπειρία.

Η Μαρίνα τον ερωτεύεται παράφορα και τον ακολουθεί στην πατρίδα του, τη Σύρο – όπου σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις βαθύτερες επιθυμίες και τους φόβους του τραυματισμένου της εαυτού, ακολουθώντας μια διαδρομή αντίστοιχη με αυτή μιας ηρωίδας αρχαίας τραγωδίας.

Ποια είναι η Φωτεινή Πελούζο

Η 26χρονη ηθοποιός είναι Ελληνοιταλίδα. Γεννήθηκε στη Ρώμη από μητέρα Ελληνίδα και πατέρα Ιταλό.

Μιλά 4 γλώσσες

Έχει πτυχίο οικονομικών.

Έχει ζήσει στο Παρίσι, αλλά η Ελλάδα ήταν το μέρος που επισκεπτόνταν κάθε καλοκαίρι με τους γονείς της. Η Χιός, η Σκύρος αλλά και η Θήβα όπου επισκεπτόταν την αγαπημένη της γιαγιά.

Στα 15 της χρόνια μια τυχαία ευκαιρία την οδήγησε σε ένα κάστινγκ στο οποίο έφτασε μέχρι το τελευταίο στάδιο των ακροάσεων. Μπορεί τότε να μην την πήραν, ωστόσο από τότε το τηλέφωνό της δεν σταμάτησε να χτυπά.

Ο πρώτος της ρόλος ήταν σε μια σειρά στη RAI το 2018 όταν ήταν περίπου 17 ετών Romanzo famigliare στην οποία συμμετείχε παίρνοντας ειδική άδεια από το σχολείο. Το διάβασμα δεν το έβγαλε ωστόσο ποτέ από τη ζωή της. Ήθελε να πάει στο πανεπιστήμιο.

Στην πανδημία έφυγε από το σπίτι των γονιών της και μετακόμισε σε ένα διαμέρισμα στη Ρώμη προσπαθώντας να πάρει αποφάσεις για τη ζωή της.

Έχοντας ήδη παίξει σε 4 ταινίες και 2 σειρές στην Ιταλία αποφασίζει να δώσει μια ευκαιρία στην υποκριτική και φεύγει για Παρίσι όπου κάνει μαθήματα και μέσω πρακτορείου ξεκινά την πορεία της.

Η ταινία «Το κολίμπρι» στην οποία έπαιξε άνοιξε το Φεστιβάλ της Ρώμης το 2022.

Η σειρά Tutto chiede salvezza στην οποία συμμετείχε προβλήθηκε στο Netflix.

Η Μέριλιν Μονρό και η Μόνικα Βίτι είναι ινδάλματα τα λατρεύει.

Πώς ανέλαβε τον ρόλο της Μαρίνας στη σειρά

«Στο βιβλίο η πρωταγωνίστρια είναι Γαλλίδα, αλλά προέκυψε να λόγους παραγωγής να αναζητήσουν ηθοποιό να μιλά ιταλικά. Έτσι, είχαν λιγότερο ανταγωνισμό. Κάναμε μια συζήτηση με τον Βαρδή Μαρινάκη. Με είχαν δει, με είχαν ψάξει σε αυτά που είχα παίξει. Υπήρξε μια σύνδεση. Είχαμε μια κοινή οπτική πάνω στο κείμενο. Είναι δύσκολο στη ζωή σου να βρεις έναν ρόλο τόσο πολύπλοκο», είχε δηλώσει η Φωτεινή Πελούζο αναφορικά με την επιλογή της για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της σειράς.