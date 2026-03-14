Φώτης Μεταξόπουλος: «Ξεσπά» κατά του Akyla – «Αντιαισθητικό το θέαμα - Αλλοπρόσαλλο το ντύσιμό του!»

«Πυρά» κατά της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision εξαπέλυσε ο Φώτης Μεταξόπουλος. Ο χορογράφος, μιλώντας το Σάββατο (14/3), στην εκπομπή «ραντεβού το ΣΚ», δεν μάσησε τα λόγια του για τον Akyla και το τραγούδι «Ferto», χαρακτηρίζοντας τη σκηνική παρουσία του καλλιτέχνη ως απόλυτα αρνητική.

 

Ο Μεταξόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στην αισθητική του θεάματος, δηλώνοντας χωρίς περιστροφές:

«Για εμένα ήταν αντιαισθητικό το θέαμα. Δεν μου άρεσε καθόλου ούτε το τραγούδι ούτε το ντύσιμό του.

Ειδικά το ντύσιμό του το βρήκα αλλοπρόσαλλο, ενώ και η χορογραφία δεν μου άρεσε.

Σε αυτό το τραγούδι δεν θα έβαζα καθόλου χορογραφία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
 

