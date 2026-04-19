Friendship Compatibility: Μήπως οι φίλοι σου είναι το «άλλο σου μισό» και δεν το ήξερες;

Υπάρχει μια ρομαντική ιδέα γύρω από τη φιλία: ότι οι άνθρωποι που έχουμε δίπλα μας είναι «οι δικοί μας άνθρωποι», εκείνοι που μας καταλαβαίνουν βαθιά και με τους οποίους ταιριάζουμε απόλυτα. Στην πραγματικότητα, όμως, οι φιλίες μας είναι πολύ πιο σύνθετες – και συχνά πιο τυχαίες – από όσο θέλουμε να πιστεύουμε.

Αν το σκεφτείς, πολλοί από τους πιο στενούς μας φίλους προέκυψαν από συγκυρίες. Το ίδιο θρανίο στο σχολείο, η ίδια σχολή, το ίδιο γραφείο. Κάπως έτσι γεννιούνται οι παιδικές και νεανικές φιλίες, εκείνες που συχνά κρατάμε για χρόνια, ακόμα κι αν δεν έχουμε πια τόσα κοινά.

Είναι οι φίλοι που «είναι πάντα εκεί», αλλά όχι απαραίτητα γιατί ταιριάζουμε ακόμα – ίσως γιατί μοιραζόμαστε μια κοινή ιστορία.

