Χρηστίδου για Αρναούτογλου: «Είναι one man show, πονοκέφαλος για τους συνεργάτες - Δεν ακούει κανέναν»

Η Σίσσυ Χρηστίδου σχολίασε μαζί με τους συνεργάτες της στο «Χαμογέλα και Πάλι» το χθεσινό (18/4) επεισόδιο του Moments με καλεσμένο τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η παρουσιάστρια του Mega γύρισε τον χρόνο και θυμήθηκε τη δική της συνεργασία με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον Όμορφο Κόσμο το Πρωί στο Mega και είπε χαρακτηριστικά:

«Ο Γρηγόρης ανήκει στην κατηγορία του άστρου, στην κατηγορία του ανθρώπου που σπάει το γυαλί, μπαίνει μέσα στο σπίτι σου, τον νιώθεις δικό σου άνθρωπο. Αυτό είναι χάρισμα που το έχουν λίγοι άνθρωποι.

Σίγουρα μπορείς να πετύχεις πολλά δουλεύοντας πολύ, αλλά δεν θεωρώ ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Θεωρώ ότι είναι το χάρισμα που φωνάζει από μακριά. Είναι one man show.

«Τον θυμάμαι με τον γερανό στον Όμορφο Κόσμο. Η κάμερα από πάνω, εγώ φορούσα ένα ντεκολτέ και του έλεγα τι είναι αυτό το πλάνο; Ερχόταν, κρεμόταν η κάμερα από πάνω. Ήθελε πάντα να ξεκινάμε έτσι. Και πήγαινε και έκανε ματάκια στην κάμερα».

«Είναι πονοκέφαλος, όμως, για τους συνεργάτες. Εγώ είμαι στρατιώτης, θα μου πει η σκηνοθέτιδα "είναι αυτό", οκ, είναι αυτό! Ο Γρηγόρης δεν ακούει κανέναν.

Θα του πει ο σκηνοθέτης ότι αυτό που λέει είναι λάθος, "θα μου πεις εσύ τι είναι λάθος; Εγώ θα σου πω". Άρα, ο Γρηγόρης και σκηνοθεσία και παραγωγή και και και…

Δεν αφήνει τους άλλους να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή έρχεται ένα σημείο που αγανακτούν όλοι. Αλλά στο τέλος έχει δίκιο! Έχει δίκιο ενστικτωδώς.

Είναι το ένστικτό του τέτοιο, δηλαδή είχε δίκιο από την αρχή. Αυτό όμως ήταν πρόβλημα τότε, θυμάμαι ανθρώπους να πανικοβάλλονται, να τρέχουν σαν τρελοί και να λένε "τι θα κάνουμε τώρα που ζητάει τρέλες;"», είπε στη συνέχεια η Σίσσυ Χρηστίδου.