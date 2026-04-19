Λαζαρίδης: Μετά την παραίτηση έκανε retweet ανάρτηση για «φοβική κυβέρνηση» και για τα «σοκολατάκια της Ντόρας»

Ανάρτηση με αιχμηρό περιεχόμενο, η οποία ασκεί κριτική στην κυβέρνηση χαρακτηρίζοντάς την «φοβική», αναδημοσίευσε ο Μακάριος Λαζαρίδης λίγο μετά την παραίτησή του.

Στην επίμαχη ανάρτηση διατυπώνεται η άποψη ότι η κυβέρνηση οδηγείται σε παραιτήσεις προσώπων υπό την πίεση της αντιπολίτευσης και δημοσιογραφικών αποκαλύψεων, κάνοντας λόγο για έναν «φαύλο κύκλο» που, όπως αναφέρεται, πλήττει την εικόνα της στα μάτια των πολιτών και ενθαρρύνει περαιτέρω επιθέσεις. Στο ίδιο κείμενο περιλαμβάνεται και προσωπική αναφορά προς τη Ντόρα Μπακογιάννη, με απαξιωτικό σχόλιο.

Η φοβική κυβέρνηση παραιτεί όποιον στοχοποιεί η συμμορία του Βαξεβάνη και της αριστεράς ή η συμμορία της Κοβέσι. Κάθε φορά που η αντιπολίτευση θα επιτίθεται σε έναν υπουργό, θα πετυχαίνει την αποπομπή του.

Αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος, που όχι μόνο απαξιώνει τη κυβέρνηση στα… https://t.co/AQgrrBkNPc — Ακήρατος🇪🇺🇺🇦 (@Akiratos_) April 18, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Λαζαρίδης υπέβαλε την παραίτησή του το Σάββατο (18/04), έπειτα από αντιδράσεις που προκλήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες σχετικά με το πτυχίο του και την πρόσληψή του το 2007 ως επιστημονικού συνεργάτη στο υπουργείο Παιδείας.

Η Ντόρα Μπακογιάννη το πρωί του Σαββάτου, πριν παραιτηθεί ο Μακάριος Λαζαρίδης, είχε δηλώσει ότι «θα έπρεπε να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό και το κόμμα του».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να ασκεί σφοδρή κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον πρωθυπουργό.

Τσουκαλάς: «Δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε την σεξιστική επίθεση»

Κριτική στην υπόθεση των αναρτήσεων του Μακάριου Λαζαρίδη άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για «σεξιστική επίθεση» σε βάρος της Ντόρας Μπακογιάννη.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η αναδημοσίευση του παραιτηθέντος υφυπουργού περιείχε στοιχεία σεξισμού και ηλικιακού ρατσισμού, τονίζοντας πως τέτοιου είδους τοποθετήσεις δεν μπορούν να μείνουν ασχολίαστες και κάνοντας λόγο για «έντονο πολιτικό ρύπο».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο διαγραφής του κ. Λαζαρίδη από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι δεν είναι δική του αρμοδιότητα να υποδείξει στον πρωθυπουργό τις επόμενες κινήσεις, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του πρώην υφυπουργού.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η παραίτηση του κ. Λαζαρίδη προήλθε από την πίεση της αντιπολίτευσης, σε συνδυασμό με τις προσωπικές του επιλογές και αντιδράσεις, ενώ έκανε λόγο και για ενδείξεις εσωτερικών τριγμών στη Νέα Δημοκρατία, με αφορμή σχετικές τοποθετήσεις της Ντόρας Μπακογιάννη.

Ηλιόπουλος: «Πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτό τον κατήφορο»

Αιχμηρή κριτική άσκησε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, σχετικά με τις αναδημοσιεύσεις του Μακάριου Λαζαρίδη στον λογαριασμό του στο X (πρώην Twitter).

Ο κ. Ηλιόπουλος, αναρτώντας σχετικό υλικό, σχολίασε ότι ο πρώην υφυπουργός και πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος εμφανίζεται να θεωρεί πως δεν υπάρχει πρόβλημα με τις ενέργειές του, αποδίδοντας την παραίτησή του σε «συμμορίες», μεταξύ των οποίων και τη λεγόμενη «συμμορία της Κοβέσι», ενώ παράλληλα χαρακτηρίζει την κυβέρνηση «φοβική» απέναντι σε αυτές.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη να μπει «τέλος στον κατήφορο», ασκώντας ευρύτερη πολιτική κριτική.