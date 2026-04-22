Γαβαλάς για Βίσση: «Με έκανε να μη θέλω να τη δω» - Το μήνυμα που του έστειλε και οι αιχμές για τις αλλαγές της

Ένα σχόλιο που είχε κάνει ο Λάκης Γαβαλάς για ρούχο που επέλεξε να φορέσει η Άννα Βίσση στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο/taxonomy/term/1469 φαίνεται πως στάθηκε αφορμή για να ξεσπάσει μια μικρή κόντρα ανάμεσά τους.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο σχεδιαστής στο περιοδικό ΟΚ! ρωτήθηκε για τις σχέσεις που διατηρεί σήμερα με την Ελληνίδα σταρ και εξήγησε πώς έχουν συμβεί τα πράγματα από τη πλευρά του.

«Δεν αμφισβήτησα ούτε το ταλέντο της ούτε την ποιότητα και το star quality της, αλλά αλλιώς ντύνεσαι όταν τραγουδάς το "Πάρτε τα όλα" και αλλιώς όταν τραγουδάς με τη Συμφωνική Αθηνών στο Καλλιμάρμαρο. Πρέπει να ντυθείς σωστά για την περίπτωση, ακόμη και αν είναι Dolce & Gabbana που είναι στους top 10 σχεδιαστές παγκοσμίως.

Είμαι αυθόρμητος και δεν είμαι εγκρατής στο να κάνω έναν σχολιασμό σε αυτό που κατέχω πολύ καλά», ανέφερε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς και στη συνέχεια σχολίασε και το νέο επαγγελματικό βήμα της Άννας Βίσση όταν ρωτήθηκε αν θα παει να τη δει τον χειμώνα στο Αθηνών Αρένα.

«Πάντα πηγαίνω να τη δω. Απλώς με τα τελευταία με έκανε να μη θέλω.

Πρέπει να υποστώ τον κλοιό της, αυτός ο κλοιός πολλαπλασιάζει το θέμα της κριτικής μου. Αν κάποιον τον απωθεί η δική μου παρουσία, δεν πειράζει. Με έχουν δεχτεί οι πάντες σε όλη τη Γη, από τη Fifth Avenue μέχρι όλα τα μεγάλα σαλόνια, οπότε δεν θέλω να παρενοχλώ έναν καλλιτέχνη. Δεν θέλω η παρουσία μου να δημιουργεί εκνευρισμό πριν εκείνος βγει στη σκηνή.

Επειδή δεδηλωμένα σε μήνυμα στο κινητό μου, μαζί με άλλα, μου έγραψε ότι εγώ την εκμεταλλεύομαι για να γίνω διάσημος, για αυτό θα αποφύγω να εκμεταλλεύομαι τον οποιοδήποτε, την οποιαδήποτε στιγμή.

Φυσικά και η Άννα είναι στην καλύτερη της φάση. Αλλά όλες αυτές οι αλλαγές «θα αλλάξω δισκογραφική, πίστα, στυλίστα, φίλους» που είναι δικαίωμα της, δεν παύουν να είναι και προκλητικές. Αυτή η μαζική αλλαγή δείχνει να είναι καθοδηγούμενη. Η Άννα είναι μια και μοναδική και αυτό δεν αλλάζει. Είναι σταρ και ο κόσμος έχει περιέργεια για το τι συμβαίνει γύρω από εκείνη. Απλώς με όλες αυτές τις αλλαγές είναι σαν να χάνει την ταυτότητα που έχει δημιουργήσει».

Τι είχε δηλώσει ο Λάκης Γαβαλάς

Λίγες ημέρες μετά τη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο το 2025, ο Λάκης Γαβαλάς είχε πει σε κυπριακό vidcast: «Η Άννα Βίσση, στη συναυλία που έκανε, έβαλε ένα λάθος ρούχο.

Το έχω πει και στην ίδια και για αυτό το λέω και τώρα. Ένας κορσές όταν κινείσαι ανεβοκατεβαίνει, όσο στενός και να είναι, άρα αυτό δεν βοηθάει στην κίνηση. Εγώ θα είχα φτιάξει ένα ρούχο διαφορετικό.

Βγαίνει με δεύτερο ρούχο και εκεί που νομίζω ότι είναι ένα μακρύ φόρεμα παγιέτα, κάνει ένα κρακ και αφαίρεσε το μισό ρούχο. Είχε βάλει και μια μπότα πάνω από το γόνατο, την οποία τραβούσε συνέχεια γιατί έπρεπε να πηγαίνει πάνω κάτω στη σκηνή».

Στη συνέχεια, σε δηλώσεις που ακολούθησαν στο Happy Day, είχε σημειώσει: «Η Άννα Βίσση παρεξηγήθηκε πολύ με αυτό που είπα και μου έκοψε και τη φιλία. Μου έστειλε μήνυμα ότι δεν με θέλει πια για φίλο. Στενοχωρήθηκα εκείνη τη στιγμή, αλλά τώρα δεν με πειράζει. Αν κάποιος αισθάνεται ότι για ένα ρούχο πρέπει να χαλάσει μια φιλία, ας το κάνει».