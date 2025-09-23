Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Πολλές φορές νομίζεις ότι είσαι άθικτος - Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει»

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης βρέθηκε σήμερα Τρίτη (23/9) στο πλατό του Buongiorno και μεταξύ άλλων μίλησε για την περιπέτεια που είχε πρόσφατα με την υγεία του.

«Είχα και μία περιπέτεια με την υγεία μου που πήρε κάποια δημοσιότητα. Πολύς κόσμος μου μίλησε και τον είδα να μπαίνει σε μία διαδικασία να ψάχνεται λίγο με την υγεία του, με τα καρδιολογικά του.

Είναι μία φάση που χτυπούν κάποια καμπανάκια και πρέπει να τα "ακούς". Έχω κόψει το τσιγάρο εδώ και 10 μέρες, έκανα κατάχρηση με το τσιγάρο. Οι πρώτες μέρες είναι εύκολες, σε έναν χρόνο να με ξανατσεκάρεις. Νομίζω ότι δεν θα ξανακαπνίσω, είπε αρχικά ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Πολλές φορές νομίζεις ότι είσαι άθικτος από κάποιες κακουχίες. Δεν σου περνάει από το μυαλό ή αμα περνάει, λες "δεν βαριέσαι". Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Πρέπει να προσέχουμε και να κάνουμε τις εξετάσεις μας, αλλά και να ακούμε τον οργανισμό μας», τόνισε ο ίδιος.

«Ένιωσα έναν πόνο, αλλά όχι κάτι "extreme". Δεν μου ήταν γνώριμο, αλλά θα μπορούσες να πεις ότι είναι νευρόπονος ή μία θλάση. Θα μπορούσα να μην έχω πάει στον γιατρό. Το είπα στην Ράνια και η ίδια μου είπε "μην το συζητάς, πήγαινε".

Όταν είσαι υγιής, σκέφτεσαι ότι είσαι αλώβητος. Δεν είσαι για πάντα, όμως, αυτό είναι το μήνυμα», ανέφερε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Και αν ήθελα θα μπορούσαμε να ανοίξουμε και όλη την πολιτική κουβέντα, πόσο μεγάλη σημασία έχει και όλο το ΕΣΥ και το δημόσιο σύστημα και η δυνατότητα να πηγαίνουν να κάνουν εξετάσεις και να υπάρχει ανταπόκριση και από γιατρούς που θα έχουν αξιοπρεπείς μισθούς και όρους εργασίας.

Σε αυτόν τον τομέα τα πράγματα στην χώρα μας δεν πάνε καλά», δήλωσε στη συνέχεια.