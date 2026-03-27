Γαλάτεια για Γιώργο Παπαδόπουλο: «Βρήκα εσώρουχο, προφυλακτικό στο παντελόνι του, είπα θα κάνω φόνο»

Η Γαλάτεια Βασιλειάδη και ο Γιώργος Παπαδόπουλος ήταν καλεσμένοι στην «Αγκαλιά του Φάνη» χθες Πέμπτη (26/3) και μεταξύ άλλων η γυναίκα του γνωστού τραγουδιστή περιέγραψε πώς αντέδρασε όταν βρήκε στο παντελόνι του ένα στρινγκάκι και ένα προφυλακτικό, ενώ κρατούσε στην αγκαλιά της το δεύτερο παιδί τους που τότε μόλις είχε γεννηθεί.

«Όταν έρχεται, ανοίγει τη βαλίτσα, μου αφήνει όλα τα άπλυτα. Πάω να τα βάλω στο πλυντήριο και βλέπω ένα στρινγκάκι στην τσέπη. Τα μάτια μου γύριζαν ανάποδα, ψάχνω και την άλλη τσέπη και βρήκα προφυλακτικό. Είπα θα κάνω φόνο.

Είχα στο ένα χέρι μου το παιδί - του λέω "πάμε, θα δεις τον πατέρα σου όπως δεν τον έχεις ξαναδεί - και στο άλλο το στρινγκάκι και το προφυλακτικό.

Κλώτσησα την πόρτα ενώ κοιμόταν, μου λέει "τι έγινε;" και του λέω "τι είναι αυτά;" και τα πέταξα στο πρόσωπό του», είπε αρχικά η Γαλάτεια Βασιλειάδη με τον Γιώργο Παπαδόπουλο να συνεχίζει την περιγραφή, λέγοντας:

«Τότε της είπα μπες στα stories μου να δεις. Ήμουν σε ένα μπάτσελορ, τραγουδούσα, μου τα έβαζαν στην τσέπη, με τάιζαν τουρτίτσα.

Γύρισα με την πρώτη πρωινή πτήση. 04.30 κατέβηκα, 05.15 ταξίδευα, δεν υπήρχε χρόνος».

Όταν η Γαλάτεια έκανε κράτηση σε λάθος ξενοδοχείο

Στη συνέχεια το ζευγάρι περιέγραψε τη φορά που η Γαλάτεια Βασιλειάδη νόμιζε ότι είχε κάνει κράτηση σε ένα ξενοδοχείο στην Εύβοια, πήγαν οικογενειακώς μέχρι εκεί και τελικά το ξενοδοχείο ήταν δίπλα στο σπίτι τους.

«Ξυπνάω ένα πρωί και μου λέει η Γαλάτεια αύριο πρωί πάμε στην Εύβοια, το έχω πληρώσει ήδη από την κάρτα σου. Φορτώνω το αμάξι με όλο το σπίτι, οδήγησα 2,5-3 ώρες, έχουμε τσακωθεί ήδη 7 φορές στον δρόμο, φτάνω στο ξενοδοχείο, κατεβάζω όλα τα πράγματα, φτάνουμε στη ρεσεψιόν.

Λέει μια κράτηση στο όνομα Βασιλειάδη, αλλά πουθενά η κράτηση. Τη ρώτησα "ρε Γαλάτεια μήπως έκανες αλλού;". Όχι, ρε Γιώργο, τι λες, μου απάντησε και φεύγει», είπε αρχικά ο Γιώργος Παπαδόπουλος.

«Σκάει τότε τηλεφώνημα από άλλο σταθερό από την Αθήνα και μου είπαν "έχετε μια κράτηση σήμερα θα έρθετε;". Κατάλαβα ότι είχα κάνει βλακεία. Το άλλο ήταν στην Αθήνα, δίπλα στο σπίτι μας, αλλά έμοιαζαν τα ονόματά τους» είπε με τη σειρά της η Γαλάτεια Βασιλειάδη.

Τελικά, έμειναν στο ξενοδοχείο στην Εύβοια, έχοντας πληρώσει κανονικά και τη λάθος κράτηση.