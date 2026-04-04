Γέννησε η Κατερίνα Καινούργιου - Έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί

Γέννησε η παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου, φέρνοντας στον κόσμο ένα κοριτσάκι.

Όπως γίνεται γνωστό, η Κατερίνα Καινούργιο έφερε στον κόσμο το παιδί της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή χθες, Παρασκευή (03/04).

Η παρουσιάστρια του Alpha, γέννησε το απόγευμα της Παρασκευής ένα παιδάκι βάρους 2 κιλών και 700 γραμματίων.

Πλέον, κρατά στην αγκαλιά της τον καρπό του έρωτά της και ανοίγει μία νέα σελίδα στη ζωή της.