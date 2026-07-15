Γεωργούλης: «Ποτέ δεν ήμουν σε ένα κόμμα - Είχα και Νεοδημοκράτη επικεφαλής»

Ο Αλέξης Γεωργούλης, εκτός από την ιδιότητα του ηθοποιού, έχει και αυτή του Ευρωβουλευτή και μίλησε για το πώς βλέπει το να είναι κανείς φανατισμένος με ένα κόμμα, με αφορμή τη συζήτηση για τον ΣΥΡΙΖΑ που περνάει κρίση.

«Εγώ ποτέ δεν ήμουν σε ένα κόμμα. Ποτέ δεν ήμουν ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε κέντρο.

Κάποιος έλεγε ότι όταν είσαι μικρός, είσαι αριστερός. Τα πιστεύεις όλα. Μετά γίνεσαι σοσιαλιστής, με αυτό το ''όλοι μαζί'', όταν έχεις μεγαλώσει αρκετά. Και από τη στιγμή που έχεις αποκτήσει περιουσία γίνεσαι δεξιός. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό.

Απλώς θέλω να πω ότι στα κοινά της Λάρισας, που συμμετείχα για μια πενταετία, ήμουν με Νεοδημοκράτη επικεφαλής. Που είχε και το χρίσμα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν έβλεπα το κόμμα, και κυρίως στα τοπικά, δεν πρέπει να υπάρχουν τα κόμματα. Μου φαίνεται σαν τις φοιτητικές οργανώσεις. Είναι σαν να χάνεις τον χρόνο σου, με αυτό τον τρόπο.

Και σαν να αφήνεις έναν σπόρο, που να βλέπεις την πολιτική σαν να είναι ποδόσφαιρο. Είμαι με αυτή την ομάδα και θα πάω με αυτή την ομάδα. Για εμένα είναι καταστροφικό, είναι σαν να σκοτώνεις τη δημοκρατία», δήλωσε.