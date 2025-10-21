«Γι' αυτό τα παιδιά των σταρ γίνονται τρανς» - Γρήγορα ένα χρυσό βατόμουρο στη γυναίκα του Σιλβέστερ Σταλόνε

Η σύζυγος του Σιλβέστερ Σταλόνε (Sylvester Stallone), Τζένιφερ Λι Φλάβιν (Jennifer Lee Flavin), ισχυρίστηκε σε πρόσφατη συνέντευξη της ότι όλο και περισσότερα παιδιά των σταρ του Χόλιγουντ είναι τρανσέξουαλ, το οποίο απέδωσε...στον τρόπο ανατροφής τους.

Την ίδια στιγμή, πρόσωπα όπως ο Robert De Niro, η Gabrielle Union, η Jamie Lee Curtis και η Cher έχουν όλα υποστηρίξει την ταυτότητα των παιδιών τους τα τελευταία χρόνια.

Η Σταλόνε από την άλλη, εξέφρασε την άποψή της για το θέμα αυτό, με πολλούς να επικρίνουν - δικαίως θα λέγαμε - τα τελευταία της σχόλια.

Η προβληματική ερώτηση και η προβληματική απάντηση

Συγκεκριμένα, η Κέιτι Μίλερ (Katie Miller), παρουσιάστρια του podcast «The Katie Miller», ρώτησε την Λι Φλάβιν: «Γιατί πιστεύετε ότι τόσα πολλά παιδιά στο Χόλιγουντ και παιδιά διασημοτήτων είναι τρανσέξουαλ; Υπάρχει κάτι στο νερό του Χόλιγουντ;» (να πούμε σε αυτό το σημείο ότι και η ερώτηση της δημοσιογράφου «σηκώνει» ερωτήματα).

Σύμφωνα με ένα απόσπασμα που έλαβε το Fox News Digital, η Τζένιφερ απάντησε: «Απλά πιστεύω ότι το Χόλιγουντ, έχει να κάνει με την έκφραση. Οπότε, ξέρετε, εκφράζεστε όπως θέλετε. Αν σήμερα νιώθετε γάτα, είστε γάτα. Και είναι τόσο χαλαρό...

Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνουμε πραγματικά ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι τα αξεσουάρ μας. Είναι μικρά ανθρώπινα όντα που χρειάζονται δομή. Και η δομή είναι πραγματικά σημαντική για αυτά, επειδή βοηθά τον εγκέφαλό τους να οργανώσει τα πάντα».

Διαβάστε επίσης: Η θεία Σταματίνα είναι ίντερσεξ: Ποια είναι η ιστορία του όρου;

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Νομίζω ότι μεγαλώνοντας σε ένα σπίτι του Χόλιγουντ, δεν υπάρχει πραγματικά καμία δομή, επειδή έχεις όλα αυτά τα πράγματα και έχεις ιδιωτικά αεροπλάνα. Και έχεις όλα αυτά τα τεράστια σπίτια με σεφ και γραμματείς και βοηθούς και, ξέρεις, οικονόμους και νταντάδες.

Και υπάρχουν πάρα πολλά από όλα. Γίνεται πραγματικά μπερδεμένο για ένα μικρό παιδί.

Και δεν πειράζει τι αποφασίζεις να γίνεις ως ενήλικας. Αλλά μεγάλωσέ τα με κοινή λογική. Εννοώ, οι κόρες μου ήταν αγοροκόριτσα. Προτιμούσαν να φορούν παντελόνια αντί για φορέματα, ξέρεις. Και αγαπούσαν τα σπορ. Αλλά ποτέ δεν είπα, «Ω, είσαι αγόρι τώρα». Απλά είπα, «Σου αρέσει να παίζεις σπορ, σου αρέσει να κάνεις παρέα με αγόρια, αυτό είναι υπέροχο».

«Γελοία η πεποίθηση ότι τα τρανσέξουαλ παιδιά είναι νέο φαινόμενο»

Η Jules Gill-Peterson, καθηγήτρια φύλου, σεξουαλικότητας και γυναικείων σπουδών, θεωρεί γελοία την πεποίθηση ότι τα τρανσέξουαλ παιδιά είναι ένα «νέο φαινόμενο».

«Αυτό που ανακάλυψα στην έρευνά μου είναι ότι τα παιδιά και οι νέοι έχουν πρόσβαση στην τρανσέξουαλ ιατρική και στη μετάβαση από τότε που υπάρχει η ιατρική μετάβαση – ήδη από τη δεκαετία του 1930 και του 1940», δήλωσε προηγουμένως στην εφημερίδα The Guardian.

«Αλλά ακόμη και πριν από αυτό, τα παιδιά ζούσαν σίγουρα τρανσέξουαλ ζωές, όπου πραγματοποιούσαν κοινωνική μετάβαση κατά την παιδική ηλικία.

Βρήκα στοιχεία στις ΗΠΑ ότι οι οικογένειες και οι κοινότητες δέχονταν τα παιδιά ως διαφορετικού φύλου από αυτό που τους είχε αποδοθεί κατά τη γέννηση, τα άφηναν να πηγαίνουν στο σχολείο, να χρησιμοποιούν την κατάλληλη τουαλέτα, όλα τα πράγματα για τα οποία γίνεται τώρα μάχη.

Μπορούμε να δούμε ότι πριν από 70 ή 80 χρόνια, ήμασταν στην πραγματικότητα σε μια πιο προοδευτική θέση σε ορισμένους τομείς».τα

