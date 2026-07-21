Γιάννης Αϊβάζης: Το ρομαντικό στιγμιότυπο και η πρώτη ανάρτηση με τη νέα του σύντροφο

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους διαδικτυακούς φίλους του Γιάννη Αϊβάζη, καθώς ο ηθοποιός αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα και να μοιραστεί δημόσια ένα κομμάτι της προσωπικής του ζωής. Αν και διαχρονικά επιλέγει να προστατεύει τις σχέσεις του από τα αδιάκριτα φώτα της δημοσιότητας, αυτή τη φορά έκανε μια γλυκιά εξαίρεση.
Με φόντο τις παραλίες της Κρήτης, όπου απολαμβάνει τις διακοπές του, ο ηθοποιός προχώρησε σε ένα απρόσμενο και απόλυτα ξεκάθαρο launch της νέας του σχέσης.
Μέσα από ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιάννης Αϊβάζης δημοσίευσε μια άκρως καλοκαιρινή και ρομαντική φωτογραφία. Στο στιγμιότυπο φαίνεται να ακουμπά στοργικά την πλάτη της αγαπημένης του, ατενίζοντας μαζί τη θάλασσα.
Φροντίζοντας να λύσει κάθε απορία των followers του, έκανε απευθείας tag το προφίλ της γυναίκας που του έχει κλέψει την καρδιά, αποκαλύπτοντας πως πρόκειται για τη Νατάσα Καμπουράκη.
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