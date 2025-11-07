Πολυκατοικία που έχει στη Ραφήνα πουλάει ο γνωστός σχεδιαστής Γιάννης Γαλάτης προκειμένου να βοηθήσει 22 οικογένειες που στηρίζει.

Μιλώντας στη «Super Κατερίνα», ο Γιάννης Γαλάτης αναφέρθηκε στον σκοπό αυτής του της κίνησης και μίλησε για την επιθυμία του το σπίτι που ο ίδιος μένει τώρα να γίνει μουσείο.

«Πουλάω την πολυκατοικία για να μπορέσω να συντηρήσω τις 22 οικογένειες που φροντίζω κάθε τόσο. Τους προσφέρω την αγάπη μου με αυτόν τον τρόπο. Το σπίτι που μένω τώρα θα το κάνω οπωσδήποτε μουσείο», δήλωσε.

Η πολυκατοικία στη Ραφήνα

Την Πέμπτη (6/11) ο μεσίτης που έχει αναλάβει την πώληση του ακινήτου είχε αποκαλύψει στην πρωινή εκπομπή του Alpha πως πρόκειται για έξι διαμερίσματα μεταξύ των οποίων και μία μεζονέτα και ένα υπόγειο που χρησιμοποιούσε ως γκαλερί.

«Η πολυκατοικία αυτή αποτελείται από έξι διαμερίσματα. Είναι μια μεζονέτα και ένα υπόγειο που ενίοτε χρησιμοποιούσε σαν γκαλερί. Την πουλάμε όπως είναι και βρίσκεται, αυτοτελή. 600.000 ευρώ την πουλάει. Έχω μια τεχνική εταιρεία για υποψήφιους αγοραστές και μια Ελληνοαμερικάνα. Δεν την πουλάει για οικονομικούς λόγους. Θέλει να διαθέσει τα χρήματα για φιλανθρωπίες», δήλωσε ο μεσίτης που έχει αναλάβει την πώλησή της.