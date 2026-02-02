Γιάννης Νιάρρος: Το ερωτικό «τετράγωνο» στους Αθώους και η ταμπέλα του εναλλακτικού

Έναν από τους κεντρικούς χαρακτήρες στη σειρά «Οι Αθώοι» που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22:20 στο Mega ενσαρκώνει ο Γιάννης Νιάρρος.

Υποδύεται τον όμορφο, χαρισματικό και σκοτεινό Πέτρο. Έναν άνδρα μεγαλωμένο μέσα σε μια πατριαρχική κοινωνία και εποχή που διψά για δύναμη, για επιβολή. Ο παράφορος έρωτάς του για την Μαργαρίτα γίνεται πάθος καταστροφής που τον οδηγεί στα άκρα και αλλάζει για πάντα τη μοίρα του. Με τη βοήθεια του Γιάννου, θα έρθει αντιμέτωπος για πρώτη φορά με την αλήθεια του εαυτού του. Κι εκεί, μέσα στο σκοτάδι, θα αναζητήσει τη λύτρωση.

Λίγο πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα της σειράς ο ηθοποιός μίλησε στο «Buongiorno» για τη μεγάλη παραγωγή, τον ρόλο του, την αποχή του από την τηλεόραση, αλλά και τη δική του φιλοσοφία για την τέχνη και τη ζωή.

Ο λόγος που δεν έκανε τηλεοπτικές δουλειές

Ο Γιάννης Νιάρρος εξήγησε πως ο λόγος που δεν τον βλέπαμε συχνά στη μικρή οθόνη ήταν καθαρά θέμα συγκυριών: «Δεν είχε συμβεί να έχω χρόνο, διάθεση, με το θέατρο όπου δούλευα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, το σενάριο της Ελένης Ζιώγα (βασισμένο στο έργο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη) ήταν αυτό που τον κέρδισε.

Ο ρόλος του Πέτρου αποτελεί για εκείνον μια νέα πρόκληση: «Ήταν πολύ ωραίο το σενάριο, ήταν ένας ρόλος που δεν μου πάει καθόλου. Δεν ήταν το καλό παιδί που θα έπαιζα ή τον ανώμαλο. Ήταν μια μείξη, ενός ερωτευμένου νταή που ήταν ένα challenge».

Σύμφωνα με τον ηθοποιό, η Ελένη Ζιώγα έχει εμπλουτίσει τον αρχικό χαρακτήρα του Θεοτόκη, προσθέτοντας βάθος: «Έχει κι ένα σύνδρομο κατωτερότητας που τον κάνει να είναι ζηλόφθων. Προσπαθεί από μικρός να επιβληθεί στους γύρω του με τον λάθος τρόπο».

Ο ρόλος του στους «Αθώους» και η συνεργασία με τον Κωστα Νικούλι

Η σειρά επικεντρώνεται σε ένα εκρηκτικό «ερωτικό τετράγωνο», όπως το περιέγραψε, ανάμεσα στον ίδιο, τους ρόλους που υποδύονται ο Κώστας Νικούλι και ο Κίμωνας Κουρής, που διεκδικούν την ίδια γυναίκα, τη Χριστίνα Χειλά Φαμέλη. Ο Γιάννης Νιάρρος αποκάλυψε μάλιστα με χιούμορ: «Εγώ γίνομαι ο κουμπάρος και όπως όλοι ξέρουμε "ο κουμπάρος την κουμπάρα..."».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον χαρακτήρα που υποδύεται ο Κώστας Νικούλι, ο οποίος είναι «ένας γιος που προήλθε από βιασμό, είναι μισός Τούρκος και ο αποδιοπομπαίος τράγος του χωριού». Παρά τις δύσκολες συνθήκες των γυρισμάτων τον περασμένο Νοέμβριο, η χημεία τους ήταν μοναδική: «Τουρτουρίζαμε με τον Κώστα και έλεγε 3, 2, 1 πάμε και το παίζαμε άντρες».

Ο τρόπος που οδηγείται σε επαγγελματικές αποφάσεις

Ο Γιάννης Νιάρρος μίλησε όμως και για την «ταμπέλα» του εναλλακτικού που του έχουν αποδώσει, ξεκαθαρίζοντας τις προτεραιότητές του. «Υπάρχει μια πράξη που κάνεις στο κεφάλι σου: Τέχνη, λεφτά και πόσο καλά θα περάσεις. Αν είναι πάρα πολύ τέχνη και δεν παίρνω μια, είμαι οκ με αυτό; Είσαι ένας ποιοτικός καλλιτέχνης ή ένας εμπορικός κλόουν; Εν τέλει θα ήθελα να είμαι το τρίτο, να περνάω καλά όσο μπορώ, να μην κουράζομαι», είπε.

Παραδέχτηκε πως στο παρελθόν υπήρξε «άρρωστος καριερίστας», αλλά πλέον έχει απομυθοποιήσει την επιτυχία. «Το πιο τρελό πράγμα που θα συμβεί είναι να πούμε ότι ήμουν καταπληκτικός ή ότι ήμουν χάλια. Το έχω απομυθοποιήσει και χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν έχει σημασία για κανέναν στην πραγματικότητα», σημείωσε.

Η ισορροπία στην προσωπική ζωή και τα επόμενα βήματα

Σημαντικό ρόλο στην πορεία του έπαιξε η μακροχρόνια σχέση του (12 χρόνια), η οποία του χάρισε «τεράστια ισορροπία». Όπως εξομολογήθηκε: «Θα ήμουν πολύ πιο επιρρεπής και δεν θα πήγαινε καλά αυτό».

Όσο για το μέλλον; Το πρόγραμμα είναι γεμάτο:

Θέατρο: Τον Μάρτιο θα βρεθεί στη Στέγη με την παράσταση «Αχόρταγη σκιά», ξανά μαζί με τον Κώστα Νικούλι.

Επίδαυρος: Το καλοκαίρι θα συμμετέχει στην «Άλκηστις» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. «Δεν είναι η ροπή μου το αρχαίο δράμα, γι’ αυτό και επιλέγω να πάω ξανά με τον Δημήτρη που είναι ένας άνθρωπος που συγγενεύω στο θέατρο», δήλωσε.

Κλείνοντας, ο ηθοποιός σχολίασε με ειλικρίνεια την κατάσταση στον κλάδο στην Ελλάδα, λέγοντας πως «δεν υπάρχει επαγγελματισμός, ό,τι να 'ναι», ενώ απέδωσε μεγάλο μέρος της επιτυχίας του στην τύχη: «Είμαι κωλόφαρδος. Είναι μεγάλος ο παράγοντας τύχης».