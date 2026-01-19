Οι Αθώοι: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά του Mega

Η νέα δραματική σειρά εποχής, «Οι Αθώοι», σε σκηνοθεσία Νίκου Κουτελιδάκη και σενάριο Ελένης Ζιώγα, έρχεται στο Mega για να μεταφέρει στη μικρή οθόνη μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ.

Η σειρά, η οποία είναι βασισμένη στο κλασικό μυθιστόρημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος» και ισορροπεί ανάμεσα στο ψυχογραφικό δράμα, το αστυνομικό θρίλερ και το μεταφυσικό μυστήριο, κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22.20 και θα μας ταξιδέψει στην Κέρκυρα στις αρχές του 20ού αιώνα.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τη Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη και τον Κώστα Νικούλι, ο οποίος φέτος πρωταγωνιστεί και στο καθημερινό «Να Μ'αγαπάς» του Alpha.

Οι Αθώοι: Η υπόθεση της σειράς

​Μια ατιμασμένη γυναίκα βρίσκει καταφύγιο στο νησί, όπου θα αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο. Παρότι καλόκαρδος και ευγενικός, ο Γιάννος μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο».

Μεγαλώνοντας γεννάται μέσα του το πιο αγνό συναίσθημα για ένα κορίτσι που διαφέρει από τα υπόλοιπα της εποχής του: τη Μαργαρίτα. Η ικανότητά της στα γράμματα, η εξυπνάδα και η ομορφιά της, τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για ανεξαρτησία.

Το ερωτικό τρίγωνο που περίτεχνα καταγράφει ο Θεοτόκης συμπληρώνει ο Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος) – όμορφος, γοητευτικός και παράφορα ερωτευμένος με τη Μαργαρίτα.

Ο γάμος της Μαργαρίτας με τον Αράθυμο (Κίμων Κουρής) οδηγεί τον Γιάννο στη φυγή και φουντώνει την ζήλια του Πέτρου. Η αγνή αγάπη αναμετράται με τον πόθο και μόνο η αλήθεια της καρδιάς μπορεί να δείξει τον δρόμο προς την εξιλέωση. Θα βρουν άραγε λύτρωση οι «Αθώοι»;

Οι ηθοποιοί και οι συντελεστές της σειράς

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς «Οι Αθώοι» οι: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Σενάριο: Ελένη Ζιώγα

Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης

Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου

Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου

Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου

Μουσική: Χρίστος Στυλιανού

Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας

Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου

Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά

Το τραγούδι της δραματικής σειράς «Έχω γεννηθεί για ν’ αγαπώ» είναι σε μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Ελένης Ζιώγα.

Ερμηνεύουν οι: Μαρία Λατσίνου, Μάρθα Ζιώγα, Μαριάννα Ζαφειρέλη, Μυρτώ Καρέκου, Ελένη Ζιώγα.

