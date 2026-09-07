Γιάννης Στάνκογλου: «Έχουμε συνεπιμέλεια - 3,5 ημέρες την εβδομάδα έχω τα παιδιά εγώ»

Ο Γιάννης Στάνκογλου ήταν καλεσμένος σήμερα Δευτέρα (7/9) στην πρεμιέρα της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» και μεταξύ όσων συζήτησε με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη ήταν η αγάπη του για τη μαγειρική, αλλά και η σχέση με την κόρη του, αναφέροντας, μεταξύ άλλων πως με την πρώην σύζυγό του έχουν συνεπιμέλεια.

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«Παλιά μου άρεσε πάρα πολύ το ξενύχτι. Εδώ και πέντε - έξι χρόνια το έχω σταματήσει, έχω ηρεμήσει πάρα πολύ, καμία σχέση με το πώς ήμουν παλιά. Πλέον θα χαλαρώσω, θα κάτσω να δω μια ταινία, θα μαγειρέψω.

Είναι το χόμπι μου η μαγειρική, ο διαλογισμός μου. Προσπαθώ να εφεύρω και καινούργιες συνταγές και γεύσεις», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

«Μαγειρεύω και στα παιδιά μου. Τρεισήμισι μέρες την εβδομάδα που έχω τα παιδιά εγώ -γιατί έχουμε συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό μου- εκείνες τις ημέρες μαγειρεύω καθημερινά εγώ», πρεόσθεσε ο ίδιος.

Μιλώντας για τη σχέση του με την κόρη του ο Γιάννης Στάνκογλου δήλωσε:

«Η κόρη μου είναι στην εφηβεία, αλλά έχουμε μια εξαιρετική σχέση, θα τα πούμε όλα μεταξύ μας, θα την πάω στο πάρτι, θα την πάρω ή θα της πω να πάρει ταξί, περιμένω να γυρίσει. Έχω το κινητό ανοιχτό. Κάποτε κοροϊδεύαμε τους γονείς μας που μας περίμεναν».

«Η σχέση των παιδιών με τα social media με προβληματίζει πολύ. Ο γιος μου και οι φίλοι του είναι κολλημένοι με τα παιχνίδια στο κινητό. Όλο αυτό είναι λίγο περίεργο, γι' αυτό προσπαθείς να δώσεις στα παιδιά και άλλα πράγματα, άλλα ερεθίσματα. Είμαστε πλέον πολύ μόνοι μας και ο καθένας βρίσκει τον εαυτό του μέσα από τα social media», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Γιάννης Στάνκογλου.