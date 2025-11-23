Γιάννης Στάνκογλου: «Είχα γνωρίσει τη Δήμητρα Μαργέτη πριν την πιάσουν - Είχε σχέση με φίλο μου»

Μια αναφορά στα στη σειρά «10η Εντολή» του Πάνου Κοκκινόπουλου και στους χαρακτήρες που έπαιζε στην αρχή της καριέρας του ο Γιάννης Στάνκογλου στάθηκε αφορμή για να διηγηθεί ο ηθοποιός στο περιοδικό «Λοιπόν» πώς γνώρισε τη Δήμητρα Μαργέτη μία εκ των «σατανιστών της Παλλήνης» που διέπραξαν δολοφονίες στο όνομα των δυνάμεων του σκότους, έναν μήνα πριν τη συλλάβουν.

«Ήταν συγκλονιστικό και ήταν και το πρώτο μου», λέει ο Γιάννης Στάνκογλου για το επεισόδιο της 10ης εντολής με τους σατανιστές όπου πρωταγωνιστούσε. Αμέσως μετά, αποκαλύπτει και τη γνωριμία τους: «Έχω γνωρίσει τη Δήμητρα Μαργέτη έναν μήνα πριν την πιάσουν. Είχε σχέση με έναν φίλο μου, εγώ σχέση με μια φίλη της και τότε ήμουν φαντάρος και πήγα στο ΚΨΜ να αγοράσω κάτι και είδα στην τηλεόραση ότι είχαν πιάσει τη Δήμητρα. Πάγωσα… Βέβαια, όταν λέω την είχα γνωρίσει, εννοώ ότι είχαμε περάσει ένα βράδυ μαζί».