Γιάννης Στάνκογλου για τον πατέρα του: «Είχαμε πάρα πολλές κόντρες»

Ο Γιάννης Στάνκογλου ήταν καλεσμένος στο The 2Night Show και μίλησε για την κρίση ηλικίας που πέρασε στα 50, για το αν τον φλερτάρουν, ενώ αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον πατέρα του όταν ήταν στην εφηβεία.

«Ο χρόνος μου είναι τέτοιος που δεν μου δίνει την δυνατότητα να φλερτάρω και μεγαλώνοντας, δεν είναι αυτό που βγαίνεις μετά από δεκάωρο γύρισμα και πεντάωρη πρόβα, δεν τα αντέχω αυτά. Με το που θα το κάνω μία φορά, μετά είμαι δυο μέρες κομμάτια», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

«Στα 50 πέρασα κρίση ηλικίας, δεν ένιωθα όσο δυνατός ένιωθα κάποτε και δεν είχα διάθεση να βγω έξω όπως στο παρελθόν που ήμουν πάντα ο πρώτος που πρότεινα να βγούμε έξω», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο Γιάννης Στάνκογλου.

Όσον αφορά δε τη σχέση με τον πατέρα του ο ίδιος είπε:

«Είχαμε πολύ ωραία σχέση, αλλά είχαμε και πάρα πολλές κόντρες και στην προεφηβεία και στην εφηβεία. Από το να με πιάσει να καπνίζω στο μπιλιαρδάδικο μέχρι να με δει σε κλούβα της αστυνομίας, πριν από αγώνα του Παναθηναϊκού.

Υπήρχε πολλή αγάπη, είχα πολλές ελευθερίες. Η αγάπη έπαιξε τον μεγαλύτερο ρόλο για να μην κατρακυλήσω».