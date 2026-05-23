Γιατί χάνεις το ενδιαφέρον σου μόλις κάποιος δείξει ότι σε θέλει πραγματικά

Στην αρχή όλα μοιάζουν ιδανικά: χημεία, ενθουσιασμός και ατελείωτες συζητήσεις. Κι όμως, τη στιγμή που ο άλλος αρχίζει να δείχνει ξεκάθαρα πόσο πολύ σε θέλει, όλα μέσα σου αλλάζουν. Το ενδιαφέρον μειώνεται, ο ενθουσιασμός ξεθωριάζει και ξαφνικά το μόνο που βλέπεις είναι ελαττώματα. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι «δεν ήταν ο κατάλληλος». Πολύ συχνά, η απάντηση βρίσκεται βαθύτερα: στον τρόπο που έχεις μάθει να αντιλαμβάνεσαι την αγάπη και τον ίδιο σου τον εαυτό.

