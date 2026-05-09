Γιατί η απώλεια βάρους δεν διαρκεί: Ο λόγος που οι περισσότεροι ξαναπαίρνουν κιλά

Αν έχετε χάσει ποτέ βάρος μόνο και μόνο για να το δείτε να επιστρέφει, να ξέρετε το εξής: δεν έχετε αποτύχει.

Στην πραγματικότητα, η επαναπρόσληψη βάρους είναι τόσο συχνή, που αποτελεί σχεδόν το αναμενόμενο αποτέλεσμα των περισσότερων προσπαθειών απώλειας βάρους.

Το πραγματικό μυστήριο δεν είναι πώς να χάσετε βάρος — είναι γιατί κάποιοι άνθρωποι καταφέρνουν να το διατηρήσουν, ενώ οι περισσότεροι όχι.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που ξεκινούν ένα δομημένο πρόγραμμα απώλειας βάρους τα καταφέρνουν αξιοσημείωτα καλά στην αρχή. Ακολουθούν τις οδηγίες, βλέπουν τους αριθμούς να μειώνονται και νιώθουν αυτή την αύξηση του κινήτρου. Όμως, με την πάροδο του χρόνου, κάτι ανεπαίσθητο αρχίζει να αλλάζει.

