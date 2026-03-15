Γιατί η Gen Z κάνει λιγότερο σεξ από ποτέ: Ένας ειδικός εξηγεί

Αν και φαινομενικά πιο σεξουαλικά απελευθερωμένη από τις προηγούμενες γενιές, η Gen Z σύμφωνα με πολλές μελέτες δεν φαίνεται να είναι τόσο σεξουαλικά ενεργή, όσο θα περιμέναμε. Ένας γιατρός σεξουαλικής υγείας έχει δώσει μια πιθανή εξήγηση για το γιατί.

Όταν μιλάμε για Gen Z και γεγονότα που επήρεασαν την συμπεριφορά της, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην πανδήμια, η οποία «χτύπησε» τη συγκεκρίμενη γενιά στα κρισιμα χρόνια της εφηβίας.

Αναμέσα στα χαρακτηριστικά που κληροδότησε στη Γενιά Ζ η πανδημία, είναι η μείωση της κοινωνικότητας, κάτι που ίσως να εξηγείται και από την εξάρτηση στις οθόνες.

Από την άλλη, το dating σίγουρα δεν είναι τόσο εύκολo όσο ήταν παλιά, και το -από κοντά- φλέρτ έχει πεθάνει, δεδομένου ότι οι εφαρμογές γνωριμιών είναι ο δημοφιλέστερος τρόπος να γνωρίσεις τον/την σύντροφό σου.

Ενώ οι παλαιότερες γενιές αγκαλιάζουν το σεξ περισσότερο από ποτέ, ίσως μοιράζοντας υπερβολικά λεπτομέρειες για την συχνά αλλόκοτη σεξουαλική τους ζωή σε podcast και τηλεοπτικές εκπομπές, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων της Γενιάς Ζ δυσκολεύεται όταν πρόκειται για το σεξ.

Πολλές εξηγήσεις μπορούμε να σκεφτούμε για τους λόγους, για τους οποίους οι νέοι δεν κάνουν σεξ, ωστόσο ένας γιατρός σεξουαλικής υγείας έδωσε φως σε κάποιες που είχαμε αγνοήσει.

Η εξήγηση που έδωσε ειδικός

Μιλώντας στο LADbible, ο Δρ. Mark Perera δήλωσε: «Πολλαπλές κοινωνικές μελέτες δείχνουν ότι η Γενιά Ζ κάνει λιγότερο σεξ και είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε το γιατί. Πολλές από αυτές έχουν να κάνουν με το άγχος, το οικονομικό άγχος και το άγχος της στέγασης. Λείπει το να μπορείς να έχεις το περιβάλλον για να κάνεις σεξ και να το απολαμβάνεις»

«Υπάρχει όμως και το στοιχείο της κατανόησης του τι χρειάζεσαι. Δεν συμβαδίζει με τις κοινές τάσεις. Είναι το να αποφασίζεις: Είμαι έτοιμος για σεξ; Θέλω να κάνω σεξ; Έχω πολύ υψηλή λίμπιντο αυτή τη στιγμή;» Το θέμα είναι να κατανοήσουν λίγο καλύτερα τον εαυτό τους», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με όσα υποστήριζει ο γιατρός, λοιπόν, το φαινόμενο αυτό αποδίδεται στη γενικευμένη απογοήτευση για την κατάσταση του κόσμου και στη σχεδόν πλήρη απουσία οικονομικών ευκαιριών.