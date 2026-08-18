Μενού

Γιατί οι άνδρες έχουν 5 ώρες περισσότερο ελεύθερο χρόνο την εβδομάδα;

Οι άνδρες έχουν 5 ώρες περισσότερο ελεύθερο χρόνο την εβδομάδα. Πού χάνονται οι ώρες των γυναικών; Τι μπορείς να κάνεις;

Reader symbol
Newsroom
Γυναίκα στο γραφείο της
Γυναίκα στο γραφείο | Shutterstock
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σίγουρα έχεις βιώσει πολλές στιγμές που νιώθεις ότι η μέρα σου τελειώνει πριν προλάβεις να κάνεις όλα όσα έχεις στο μυαλό σου, δεν είσαι η μόνη. Και, όπως φαίνεται, υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος που μπορεί να αισθάνεσαι ότι δεν έχεις ούτε μία ώρα πραγματικά δική σου.

Σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, οι άνδρες έχουν κατά μέσο όρο πέντε περισσότερες ώρες ελεύθερου χρόνου την εβδομάδα σε σχέση με τις γυναίκες. Αν κάνεις τον υπολογισμό, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 260 ώρες τον χρόνο, δηλαδή σχεδόν 11 ολόκληρες ημέρες.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE