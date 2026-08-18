Γιατί οι άνδρες έχουν 5 ώρες περισσότερο ελεύθερο χρόνο την εβδομάδα;

Σίγουρα έχεις βιώσει πολλές στιγμές που νιώθεις ότι η μέρα σου τελειώνει πριν προλάβεις να κάνεις όλα όσα έχεις στο μυαλό σου, δεν είσαι η μόνη. Και, όπως φαίνεται, υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος που μπορεί να αισθάνεσαι ότι δεν έχεις ούτε μία ώρα πραγματικά δική σου.

Σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, οι άνδρες έχουν κατά μέσο όρο πέντε περισσότερες ώρες ελεύθερου χρόνου την εβδομάδα σε σχέση με τις γυναίκες. Αν κάνεις τον υπολογισμό, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 260 ώρες τον χρόνο, δηλαδή σχεδόν 11 ολόκληρες ημέρες.

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