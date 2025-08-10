Γιατί τα παράθυρα στα αεροπλάνα έχουν πάντα μια μικρή τρύπα; - Ο απίστευτος σκοπός της

Με το καλοκαίρι να έχει φτάσει και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει, όλοι ετοιμάζονται να πάνε διακοπές, είτε σε κάποιο νησί με το πλοίο είτε σε κάποιον θερινό προορισμό του εξωτερικού με το αεροπλάνο. Αν έχετε καθίσει λοιπόν, ποτέ σε θέση παραθύρου σε αεροπλάνο, ίσως έχετε παρατηρήσει μια μικρή τρύπα στο κάτω μέρος κάθε παραθύρου. Και όμως αυτό το μικρό κενό είναι απολύτως απαραίτητο.

Τα αεροπλάνα είναι από τις πιο πολύπλοκες εφευρέσεις της ανθρωπότητας. Κάθε μικροσκοπική λεπτομέρεια στην κατασκευή μιας μηχανής πρέπει να είναι σωστή για να εξασφαλιστεί ότι οι επιβάτες ταξιδεύουν με ασφάλεια από το σημείο Α στο σημείο Β. Αυτό περιλαμβάνει φαινομενικά ασήμαντα πράγματα όπως τα παράθυρα.

Γιατί το σχήμα του παραθύρου δεν είναι ποτέ τετράγωνο; Πολύ σημαντικό σε ένα αεροπλάνο, είναι το σχήμα. η ποιότητα και η σύνθεση των παραθύρων.

Όπως επισημαίνει και το travelbook-magazine.com τα παράθυρα των περισσότερων επιβατικών αεροπλάνων αποτελούνται από τρία τζάμια. Το εσωτερικό τζάμι, το οποίο οι επιβάτες βλέπουν και μπορούν να αγγίξουν, είναι στην πραγματικότητα απλώς ένα κάλυμμα από πλεξιγκλάς που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει την άμεση επαφή με τα εξωτερικά τζάμια, όπως εξηγεί ο ειδικός σε θέματα αεροπλοΐας Heinrich Grossbongardt. «Αυτό είναι απαραίτητο επειδή ο εξωτερικός αέρας σε υψόμετρο έντεκα ή δώδεκα χιλιομέτρων μπορεί να είναι κρύος έως και μείον 60 βαθμούς και το άγγιγμα των πραγματικών υαλοπινάκων θα μπορούσε να προκαλέσει κρυοπαγήματα».

Αεροπλάνο: Ποια είναι η λειτουργία της μικρής τρύπας στο παράθυρο;

Ποια είναι όμως η λειτουργία της μικρής τρύπας που συνδέει τα τζάμια του παραθύρου του αεροπλάνου; Πρώτον, εμποδίζει το θόλωμα των υαλοπινάκων, εξασφαλίζοντας στους επιβάτες καθαρή θέα προς τα έξω. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα μικροσκοπικά ανοίγματα εξυπηρετούν έναν δεύτερο σκοπό που σχετίζεται με την πίεση.



Δεδομένου ότι μόνο το εξωτερικό, παχύτερο τζάμι συνδέεται με την άτρακτο του αεροσκάφους, πρέπει να αντέχει ολόκληρη την πίεση της καμπίνας. Μεταξύ του εξωτερικού και του μεσαίου υαλοπίνακα υπάρχει μια κοιλότητα γεμάτη αέρα. «Επειδή η πίεση του αέρα στην καμπίνα δεν είναι σταθερή κατά τη διάρκεια της πτήσης, πρέπει να υπάρχει μια εξισορρόπηση της πίεσης για την κοιλότητα», εξηγεί ο ειδικός σε θέματα αεροπορίας Grossbongardt.

Και γι' αυτό ακριβώς χρησιμεύει η μικρή τρύπα στο παράθυρο του αεροπλάνου: «Εξασφαλίζει ότι ο αέρας μπορεί να εκρέει κατά την άνοδο και να επανέρχεται κατά την κάθοδο».

Η τρύπα στο παράθυρο του αεροπλάνου χρησιμεύει έτσι ως ένα είδος βαλβίδας εξαερισμού. Διατηρεί την πίεση του αέρα μεταξύ των υαλοπινάκων ισορροπημένη και εξασφαλίζει ότι η πίεση στο εσωτερικό της καμπίνας παραμένει σχετικά σταθερή.