Gio Kay: «Θα με θυμούνται για πάντα στην ιστορία του Survivor» - Οι πρώτες δηλώσεις μετά την αποχώρηση

Στιγμές μετά την αιφνίδια αποχώρησή του από το Survivor, ο Gio Kay δήλωσε πως αν και η παραμονή του στο ριάλιτι επιβίωσης ήταν σύντομη οι συμπαίκτες του πάντα θα νιώθουν ότι τους λείπει, αλλά και πως πρόκειται να μείνει με ανεξίτηλο τρόπο γραμμένος στην ιστορία του παιχνιδιού.

«Το Survivor ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου. Θα το θυμάμαι μία ζωή αυτό το πράγμα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Όλη η φάση εδώ ήταν εξαιρετική και γούσταρα πάρα πολύ. Θα κρατήσω αυτό το οικογενειακό συναίσθημα της ομάδας που είχαμε. Αυτό έχω πολλά χρόνια να το νιώσω. Πιστεύω ότι τα παιδιά πάντα θα νιώθουν ότι τους λείπει ο Gio», είπε αρχικά ο Gio.

Στη συνέχεια των πρώτων δηλώσεών του μετά την αποχώρηση από το Survivor, ο Gio Kay δήλωσε: «Μπορεί να μην έκατσα για πάρα πολλούς μήνες, αλλά για αυτό που έκανα θα με θυμούνται για πάντα στην ιστορία του παιχνιδιού. Ένα μήνυμα στα παιδιά της ομάδας ''Θα σας βλέπω. Μη λέτε τίποτα περίεργο για μένα γιατί θα βλέπω κάθε βράδυ. Είμαι αυθόρμητος, αφιλτράριστος και πάντα λέω την αλήθεια. Θα το δείτε στην πορεία του παιχνιδιού».