Με το αριστερό ξεκίνησε η νέα εβδομάδα για τους Αθηναίους στο Survivor αφού έχασαν την πρώτη ασυλία, ενώ στο Συμβούλιο του Νησιού ο Γιώργος Λιανός τους αιφνιδίασε όταν τους ανακοίνωσε ότι ο Gio αποφάσισε να αποχωρήσει οικειοθελώς από το ριάλιτι επιβίωσης λόγω του τραυματισμού του.

«Έχω να κάνω μια σημαντική ανακοίνωση και αυτή η ανακοίνωση θέλει λίγο πρόλογο», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιανός και δεν έκρυψε πως αρχικά όταν είδε τον Gio αναρωτήθηκε πώς θα τα έβγαζε πέρα στο παιχνίδι, αλλά εκείνος τον διέψευσε.

«Είχαμε μια κουβέντα πριν ξεκινήσει το Συμβούλιο. άκουσα με προσοχή αυτά που ήθελε να πει, κατάλαβα πώς νιώθει. Ο Gio μπήκε μέσα με όλη τη διάθεση να στηρίξει την ομάδα του.

Είχε, όμως, έναν τραυματισμό που του ξύπνησε έναν παλαιότερο τραυματισμό. Αν και ο γιατρός του είπε ότι δεν είναι σε θέση να μπει, εκείνος μπήκε. Το γόνατο, όμως, δεν ακολούθησε.

Μας εξέφρασε αυτό που είχε στο μυαλό του. Ότι δηλαδή ίσως δεν είναι ο καλύτερος δρόμος να συνεχίσει στο Survivor γιατί, όπως είπε ο ίδιος, δεν θέλει να είναι βάρος στην ομάδα του», πρόσθεσε ο παρουσιαστής του Survivor.

«Ήταν εδώ για να παλέψει, για να στηρίξει την ομάδα του να κατακτήσει έπαθλα, ασυλίες και φυσικά, φαγητό. Δεν θέλει, όμως, να είναι πρόβλημα ούτε στον τρόπο διαδικασίας του παιχνιδιού. Ο Gio Καραντώνης, λοιπόν, αποφάσισε και εμείς σεβόμαστε την απόφαση του αυτή… να αποχωρήσει από το παιχνίδι», κατέληξε ο Γιώργος Λιανός.

Από πλευράς του ο Gio είπε, μεταξύ άλλων: Ελπίζω να σας έκανα όλους περήφανους, να γουστάρατε την παρέα μου. ο αδερφός μου ήταν ο κύριος λόγος που έπρεπε να γυρίσω και να ξαναπροσπαθήσω. Είναι η ιστορία του outsider. Ήρθα εδώ για πόλεμο και τέτοια, αλλά ό,τι έγινε, έγινε».