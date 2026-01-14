Γιώργος Λιάγκας για την υγεία του: «Τραβάω ένα μεγάλο ζόρι - Αν δεν βρω λύση, δεν με βλέπω καλά»

Σε μια σπάνια εξομολόγηση για την υγεία του προχώρησε σήμερα (14/1) ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα της εκπομπής του.

Συγκεκριμένα, δήλωσε κατά τη διάρκεια του «Πρωινού» στον ANT1: «Η ζημιά του χτυπήματος μέρα με τη μέρα γίνεται καλύτερα. Επειδή, όμως, εγώ έχω μια στραβή σπονδυλική στήλη με μια έντονη σκολίωση από μικρός, όλο αυτό το πράγματα, το χτύπημα του δημιούργησε μεγαλύτερο πρόβλημα… Κάτι πιέστηκε, δεν ξέρω τι και όταν περπατήσω παραπάνω από 10-15 βήματα, το αριστερό μου μέρος και το αριστερό μου πόδι μουδιάζει και δεν έχει καθόλου δύναμη», δήλωσε ο παρουσιαστής με φόντο τον τραυματισμό του στο σπίτι του που αποκάλυψε σε προηγούμενη εκπομπή.

Και δήλωσε κλείνοντας: «Είμαι σαν να έχω ένα πόδι. Δυστυχώς τραβάω ένα μεγάλο ζόρι και δεν ξέρω πώς θα… Άστα να πάνε! Και πήγα και σε έναν γιατρό χθες και μου είπε και κάποια πράγματα για το μέλλον που δεν είναι και πολύ ευοίωνα. Αν δεν βρω λύση, δεν με βλέπω καλά», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Γιώργος Λιάγκας για αυτό το λόγο απουσιάζε την προηγούμενη εβδομάδα από την εκπομπή και τα ηνία της παρουσίασης είχε πάρει ο Τάσος Τεριγιάκης.