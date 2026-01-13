Όλα ανοιχτά με το συμβόλαιο του Γιώργου Λιάγκα: Το τέλος σαν σενάριο και η πιθανή μετακίνηση

Μετά τις αμέτρητες πια αναφορές των προηγούμενων μηνών ο Γιώργος Λιάγκας σε μια στιχομυθία που είχε με τον καλεσμένο στο πάνελ δημοσιογράφο Χάρη Λεμπιδάκη στο «Πρωινό» της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου έγινε πιο συγκεκριμένος για το τηλεοπτικό του μέλλον.

Αφενός επιβεβαίωσε στον «αέρα» πως το συμβόλαιό του με τον ΑΝΤ1 λήγει στο τέλος της φετινής σεζόν το προσεχές καλοκαίρι αφετέρου ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να μετακινηθεί σε πολύ πρωινή ζώνη γιατί δεν το αντέχει βιολογικά. Έτσι έβαλε τέλος στα σενάρια μετακίνησής του στο 6.00 – 9.00 είτε για την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα» ή άλλης παρεμφερούς αμιγώς ενημερωτικής ή infotainment εκπομπής.

Διαβάστε ακόμα: Τα δυνατά σημεία του «Survivor» στο στίβο μάχης της τηλεθέασης: Η έκπληξη στα ποσοστά της «Χίμαιρας»

Αντίθετα ξεπέρασε αριστοτεχνικά το σχόλιο Λεμπιδάκη για φημολογούμενες επαφές με Alpha ή Mega χωρίς να τις διαψεύδει. Με δεδομένο πως ο δημοσιογράφος έχει αναφέρει στο παρελθόν πως δεν θέλει να δουλεύει Σαββατοκύριακα καθώς αφιερώνει χρόνο στα παιδιά του και πως επίσης θέλει να επιστρέψει στο Late Night θέτει επί της ουσίας το περίγραμμα των ζητουμένων του. Παραμονή στη ζώνη που βρίσκεται τώρα με ταυτόχρονη ανάληψη βραδινής εκπομπής χωρίς να αποκλείεται και μια εξ’ ολοκλήρου μετακίνησή του στη βραδινή ζώνη.

Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1 δεν πρόκειται να ξεκινήσουν πριν τον Απρίλιο καθώς τότε παραδοσιακά – πριν ή μετά το Πάσχα – ξεκινούν σε όλα τα κανάλια οι επαφές για ανανεώσεις συμβολαίων ή για τηλεοπτικές μεταγραφές.