Γιώργος Λιάγκας: «Με την καλύτερη» - Η τυχαία συνάντηση με τη Θεοδωρίδου στο Ιόνιο και η κοινή selfie

Μια τυχαία και απρόσμενη συνάντηση είχαν ο Γιώργος Λιάγκας και η Νατάσα Θεοδωρίδου, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών στο Ιόνιο.
Οι δυο τους βρέθηκαν τυχαία στο ίδιο μέρος και θέλησαν να το μοιραστούν με τους διαδικτυακούς τους φίλους, ανεβάζοντας μια κοινή τους selfie.
Οι δυο τους πόζαραν χαμογελαστοί και εμφανώς ανανεωμένοι στον φωτογραφικό φακό, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα.
«Οι συναντήσεις οι καλοκαιρινές οι θαλασσινές, οι καλύτερες!!!! Με την καλύτερη…», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας στην ανάρτησή του.
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