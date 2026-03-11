Γιώργος Μαρίνος: Ο πρώτος Έλληνας επώνυμος που έκανε coming out και το ξύλο που έριξε για τα μάτια της Μπαλανίκα

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαρίνου, του πρώτου Έλληνα σόουμαν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες Τρίτη (10/3) σε ηλικία σχεδόν 87 ετών, έχοντας γράψει ιστορία με τα μοναδικά σόου του στη σκηνή, ενώ, παράλληλα, ήταν ο πρώτος επώνυμος που μίλησε ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία του στα μέσα των '60s σε μια κοινωνία πολύ πιο συντηρητική.

Ο Γιώργος Μαρίνος γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1939 στην Αθήνα και παρά το γεγονός ότι οι γονείς του ήθελαν να γίνει πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας, εκείνος, ενώ ήταν ακόμη ανήλικος, έδωσε κρυφά εξετάσεις στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

Το 1962, ενώ βρισκόταν στο δεύτερο έτος της σχολής του Εθνικού, έπαιξε στη θρυλική παράσταση «Οδός Ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι, στο πλευρό των Δημήτρη Χορν, Ρένας Βλαχοπούλου, Μάρως Κοντού και άλλων καταξιωμένων καλλιτεχνών.

Στην παράσταση ερμήνευσε το τραγούδι «Κάθε Κήπος» και αυτή ήταν η αρχή μιας λαμπερής και μοναδικής καριέρας πάνω στη σκηνή, αφού ήταν ο πρώτος στην Ελλάδα που συνδύασε πρόζα, σάτιρα, χορό και τραγούδι, χαρίζοντας στο κοινό μια άλλου τύπου διασκέδαση.

Εμφανιζόταν για σχεδόν 20 χρόνια (1973-1992) στου Μακρυγιάννη, στη «Μέδουσα», συνεργάστηκε επί σειρά ετών με τον Δημήτρη Δανίκα, ενώ στίχους του έχουν γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Νινή Ζαχά.

Παράλληλα, πραγματοποίησε μερικές επιλεκτικές εμφανίσεις και στο σινεμά, ενώ παρουσίασε και κάποιες εκπομπές στην τηλεόραση με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ciao ANT1 στα μέσα των '90s όταν η Ρούλα Κορομηλά αποχώρησε από στο κανάλι του Αμαρουσίου και μετακόμισε στο Mega.

Ο πρώτος Έλληνας επώνυμος που έκανε coming out στα 60s

Στη συντηρητική ελληνική κοινωνία των '60s που αντιμετώπιζε ακόμα και επιθετικά τους ομοφυλόφιλους, ο Γιώργος Μαρίνος δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για την ομοφυλοφιλία του, ενώ είχε εξομολογηθεί στους γονείς του ότι είναι ομοφυλόφιλος ήδη από όταν ήταν 16 ετών.

«Δεν ήταν καθόλου αποδεκτό. Δεν μπορούσα να βγαίνω στη σκηνή και να υποψιάζονται για μένα γιατί σίγουρα το υποψιάζονταν, όπως όλοι μας για εκατοντάδες ανθρώπους.

Ήθελα να το πω να τελειώνουμε, να είμαι ειλικρινής μαζί τους και, αν θέλουν να με δουν, να με δουν. Μου έδινε μια ελευθερία κινήσεων πάνω στη σκηνή. Δεν είναι νόμος, αλλά εγώ έπρεπε να το κάνω οπωσδήποτε. Αυτό με απελευθέρωσε πια όταν το έκανα.

Η αντίδραση του κόσμου δεν ήταν πάντα θετική. Δημοσιογράφοι με ρώτησαν αν το έκανα επίτηδες. Δεν γίνονται επίτηδες αυτά, ειδικά μία τέτοια εποχή. Ήταν για μένα αναγκαίο.

Δεν σημαίνει πως ο κάθε άνθρωπος που έχει αυτή την ιδιαιτερότητα είναι υποχρεωμένος να το πει παντού, είναι ζήτημα χαρακτήρα», είχε δηλώσει το 2000 ο Γιώργος Μαρίνος σε συνέντευξή του στην Έλενα Ακρίτα στην εκπομπή «Φώτα Πορείας» της ΕΡΤ.

Ο μεγάλος έρωτας με την Κατιάνα Μπαλανίκα και το ξύλο

Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος ο Γιώργος Μαρίνος, ο μεγάλος έρωτάς του ήταν η ηθοποιός Κατιάνα Μπαλανίκα με την οποία δεν υπήρξαν ζευγάρι μόνο στη σκηνή, αλλά και στην πραγματικότητα.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1970 με την Κατιάνα Μπαλανίκα, σε συνέντευξή της στο Πάμε Δανάη το 2023, να χαρακτηρίζει τη σχέση τους «σχέση ζωής» και να περιγράφει τη γνωριμία τους.

«Είχα πάει στον Χατζή να του ζητήσω δουλειά και μου είπαν ότι ο Γιώργος Μαρίνος ζητούσε μια τραγουδίστρια και έτσι πήγα εκεί στην μπουάτ "Ρήγα" στην Πλάκα όπου ήταν ο Γιώργος. Όταν μπήκε η ορχήστρα, εγώ ήμουν χάλια. Έλεγαν του Γιώργου Μαρίνου "Τι όμορφο που είναι αυτό το κορίτσι. Γιατί δεν το αφήνετε εκεί και να μην τραγουδάει;".

Νύχτες ολόκληρες ο Γιώργος βασανίστηκε να με μάθει να κάνω κινήσεις και μου έλεγε "όχι σαν τον φαντάρο, Κατιάνα μου, σε παρακαλώ, σα γυναίκα". Τελικά μετά το "φανταριλίκι" έγινα σύμβολο του σεξ. Με τον Γιώργο Μαρίνο είχαμε σχέση ζωής. Κάποια στιγμή με είχε ερωτευτεί και υπήρξαμε μαζί», είχε πει τότε χαρακτηριστικά η Κατιάνα Μπαλανίκα.

Ακόμα είχε αποκαλύψει πως δεν είχε ούτε εκείνη επαφή μαζί του τα τελευταία χρόνια, λέγοντας πως «η τελευταία φορά που επικοινωνήσαμε με τον Γιώργο ήταν όταν παίξαμε μαζί στο "Παρακαλώ Ας Μείνει Μεταξύ Μας". Από τότε και έπειτα έπεσε σιγή ασυρμάτου», δηλαδή το 2008.

Σε άλλη συνέντευξή της στην εκπομπή «Έλεος» με την Αννίτα Πάνια και τον Ηλία Ψινάκη, η Κατιάνα Μπαλανίκα είχε ότι ο Γιώργος Μαρίνος είχε πλακώσει στο ξύλο έναν πελάτη επειδή της είχε βάλει ένα λουλούδι στο φόρεμά της.

«Στα πλαίσια του σόου φορούσα ένα φουστάνι και έκανα ότι γδύνομαι, αλλά δεν γδυνόμουν. Έβαζα το πόδι σε ένα τραπέζι, έκανα ότι βγάζω την κάλτσα, καθόμουν σε ένα άλλο τραπέζι, αλλά δεν έβγαζα ποτέ τίποτα και κάποια στιγμή κάποιος τόλμησε να μου βάλει εδώ στο φουστάνι μια γαρδένια.

Ο Γιώργος στράβωσε πάρα πολύ, έφαγε πολύ ξύλο ο πελάτης. Δεν ήθελε τέτοια στο μαγαζί. Ήταν πολύ προστατευτικός μαζί μου. Είχε διώξει και μια ολόκληρη παρέα στον Ρήγα επειδή μου έδωσαν ένα λουλούδι πάνω στη σκηνή».

Μαρίνος: «Δεν είχε κανέναν λόγο να υποστεί το παιδί μου το δικό μου παρελθόν»

Σε συνέντευξή του το 2009 στην εκπομπή του Star «Gala» με τη Μαρία Σταματέρη, ο Γιώργος Μαρίνος είχε μιλήσει για την Κατιάνα Μπαλανίκα, ενώ είχε εξηγήσει για ποιον λόγο δεν ήθελε να αποκτήσει ένα παιδί.

«Δεν μου λείπει ένα παιδί. Είναι μεγάλη ευθύνη. Τα χρόνια που είπα εγώ κάποια πράγματα για την προσωπική μου ζωή ήταν διαφορετικά. Ελπίζω να βοήθησα πάρα πολύ στο να εξελιχθεί αυτό το πράγμα και να το βλέπουν πιο άνετα οι άνθρωποι.

Τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής μου τον έζησα με γυναίκα, την Κατιάνα. Δεν έχω ξαναερωτευτεί τόσο πολύ. Είναι η μεγαλύτερη σχέση της ζωής μου και η καλύτερη, πόσο μεγάλη τύχη, είναι σαν δώρο Θεού.

Δεν νομίζω ότι έχω αγαπήσει άνθρωπο περισσότερο από την Κατιάνα, ήμασταν 3-4 χρόνια μαζί, αλλά παιδί δεν ήθελα γιατί όλα αυτά γίνονταν γύρω στο 1965-1970, δύσκολα χρόνια όσον αφορά τη δική μου ιδιοσυγκρασία και δεν είχε κανέναν λόγο να υποστεί το παιδί μου το δικό μου παρελθόν. Κατά τη γνώμη μου δεν ήταν δίκαιο.

Επίσης ήμουν και είμαι τόσο ερωτευμένος με τη δουλειά μου που δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να αφιερωθώ σε ένα παιδί, άσε που θα το κακομάθαινα φρικτά. Εγώ πέρασα τραγικά παιδικά χρόνια και θα το κακομάθαινα», είχε δηλώσει τότε ο Γιώργος Μαρίνος.

Μπορείτε να δείτε το απόσπασμα περίπου στο 34':00 και στο 41':00 του παρακάτω βίντεο.