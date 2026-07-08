Το τελευταίο διάστημα είχαν ακουστεί φήμες που ήθελαν τον Γιώργο Μαζωνάκη να σπάει τη σιωπή του και να δίνει μια συνέντευξη εφόλης της ύλης όπου θα μιλούσε για πρώτη φορά για όλα όσα έχουν συμβεί τον τελευταίο χρόνο και έγιναν αφορμή να απασχολήσει την επικαιρότητα.

Αν και στη συνέχεια ο ίδιος ο δημοφιλής τραγουδιστής ανακοίνωσε ότι θα μιλούσε για αυτά τα θέματα μέσω social media, τελικά ο Γιώργος Μαζωνάκης θα δώσει συνέντευξη στον Τάσο Τρύφωνος και την εκπομπή Τετ α Τετ, η οποία επιστρέφει εκτάκτως αυτή την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 21:00 στον Alpha Κύπρου.

«Η συνέντευξη που όλοι περίμεναν… Ο Γιώργος Μαζωνάκης υποδέχεται τον Τάσο Τρύφωνος στο σπίτι του για ένα SPECIAL ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ και μια εξομολογητική συνέντευξη στην οποία μιλάει για όλους και για όλα:

Οι σχέσεις και η διαμάχη με την οικογένεια του, ο ακούσιος εγκλεισμός στο Δρομοκαΐτειο, η καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση, γιατί κατήγγειλε ότι τον εκβιάζουν, ποιες δηλώσεις συναδέλφων του τον έχουν δυσαρεστήσει, η σχέση του με τη θρησκεία, το THE VOICE, η μοναξιά και η αγάπη του κόσμου σε μια συνέντευξη "ποταμός".

Το πιο πολυσυζητημένο πρόσωπο τα τελευταία δύο χρόνια κι ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς καλλιτέχνες τα τελευταία τριάντα χρόνια σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί.

Κυριακή 12 Ιουλίου στις 21:00 στον #alphacyprus», αναφέρει η επίσημη σελίδα του Alpha Κύπρου στο Instagram με το τρέιλερ να μας δίνει μια πρώτη γεύση του τι θα δούμε.

«Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων είναι καταστροφή γιατί στο όνομα της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου.

Πώς είναι δυνατόν να μου λέει τέτοια πράγματα η οικογένεια; Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος, ένα πράγμα που επίσης δεν το πίστευα», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Μαζωνάκης στο τρέιλερ, ενώ μένει να ανακοινωθεί πότε θα δούμε τη συνέντευξη και στην Ελλάδα από τον Alpha.