Γιώργος Μαζωνάκης: Έπιασε το κλαδευτήρι και έγινε «Αγρότης μόνος ψάχνει»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης πόζαρε ως... «αγρότης μόνος ψάχνει» στη νέα του ανάρτηση στο Instagram, η οποία έδειξε να ενθουσιάζει τους followers του εάν κρίνουμε από τα like και τα σχόλια που έπεσαν «βροχή».

Στις φωτογραφίες που ανέβασε ο Γιώργος Μαζωνάκης, φορώντας τζιν και μπλε μπλούζα, πήρε ένα κλαδευτήρι και άρχισε να περιποιείται τα φυτά στον κήπο του σπιτιού του.

«Αγρότης μόνος ψάχνει…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο δημοφιλής τραγουδιστής με τα κολακευτικά σχόλια να μην αργούν να εμφανιστούν.