Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα - Σύντομα θα είμαι κοντά σας»

Απάντηση μέσα από το ψυχιατρικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται μετά από εισαγγελική εντολή, δίνει ο Γιώργος Μαζωνάκης, στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Star, μέσω του δικηγόρου του, ο Γιώργος Μαζωνάκης δηλώνει: «Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ και ερήμην μου.

Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία.

Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου, θαυμαστές, συνεργάτες, φίλους, τους επιχειρηματίες του Fever για την αμέριστη συμπαράσταση, για τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε αυτή τη δύσκολη προσωπική μου στιγμή. Νιώθω ευγνώμων και σας υπόσχομαι ότι σύντομα θα είμαι κοντά σας».

Ο δικηγόρος του δημοφιλούς τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, επανέλαβε τη βεβαιότητα του, ότι ο γνωστός καλλιτέχνης θα επιστρέψει τη Δευτέρα στο σπίτι του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι ισχυρίζεται η οικογένειά του

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια του τραγουδιστή με ανακοίνωσή της επισήμανε πως όλα έγιναν γιατί κινδυνεύει η ζωή του, τονίζοντας πως για εκείνους προτεραιότητα έχει η υγεία και η ασφάλειά του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας.

Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος, Σπύρος Βλάσσης

VLASSIS & ASSOCIATES LAW FIRM»