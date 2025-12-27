Γιώργος Μαζωνάκης: Το μεγάλο ποσό που δώρισε για τα παιδιά στον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1

Μια δωρεά υψηλή αρκετών χιλιάδων ευρώ έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης στον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1.

Ο ηθοποιός Νίκος Κουρής ο οποίος συνέβαλε στον τηλεμαραθώνιο αποκάλυψε στην εκπομπή «Πρωινό σαββατοκύριακο» και στον δημοσιογράφο Αρτ πως ο Γιώργος Μαζωνάκης μαζί με τον ξάδελφό του Παναγιώτη πρόσφεραν το ποσό των 20.000 ευρώ.

«Πήγαν πολύ καλά τα τηλέφωνα! Ο Γιώργος Μαζωνάκης μαζί με τον ξάδερφό του, Παναγιώτη Μαζωνάκη, προσφέρουν 20.000 ευρώ και τους ευχαριστούμε πολύ», είπε συγκεκριμένα ο Νίκος Κουρής.

Υπενθυμίζεται ότι στη λαμπερή αλλά και συγκινητική πρωτοβουλία του ΑΝΤ1 που ξεκίνησε από τις έξι το πρωί συμμετείχαν τραγουδιστές, ηθοποιοί και δημοσιογράφοι και όλοι μαζί ενώθηκαν αποκλειστικά για τα παιδιά αφού στόχος ήταν η ενίσχυση του έργου πέντε σημαντικών η κερδοσκοπικών οργανισμών: Δεσμός, ΕΛΙΖΑ, Παιδικά Χωριά SOS, Φλόγα και Make-A-Wish Ελλάδος.

Το τελικό ποσό που συγκεντρώθηκε από τον Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1 ήταν 3.330.000 ευρώ.