Χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος ΑΝΤ1: Τι τηλεθέαση έκανε - Το ποσό που συγκέντρωσε

Μάχη για την τηλεθέαση έδωσαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί το βράδυ της Δευτέρας (22/12), ενώ ο χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έμεινε σε μονοψήφια νούμερα.
Σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ για τα παιδιά.
Ο χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε μονοψήφια ποσοστά, σημειώνοντας 7,2% στο δυναμικό κοινό και 8,6% στο γενικό.
