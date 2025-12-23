Μενού

Χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος ΑΝΤ1: Τι τηλεθέαση έκανε - Το ποσό που συγκέντρωσε

Τι τηλεθέαση έκανε ο χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 και τι χρηματικό ποσό συγκέντρωσε για τα παιδιά.

τηλεμαραθώνιος ΑΝΤ1
Τηλεμαραθώνιος ΑΝΤ1 | ΑΝΤ1/ Glomex
Μάχη για την τηλεθέαση έδωσαν οι τηλεοπτικοί σταθμοί το βράδυ της Δευτέρας (22/12), ενώ ο χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 έμεινε σε μονοψήφια νούμερα.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ για τα παιδιά.

Ο χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε μονοψήφια ποσοστά, σημειώνοντας 7,2% στο δυναμικό κοινό και 8,6% στο γενικό

