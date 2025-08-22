Γιώργος Μαζωνάκης: Πικραμένος και αγανακτισμένος ο τραγουδιστής - Οι επόμενες κινήσεις του

Το εξιτήριό του από το Δρομοκαΐτειο πήρε και επίσημα χθες Πέμπτη (21/8) ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον δικηγόρο του, να μιλάει σήμερα (22/8) στο «Καλοκαίρι Παρέα» για την κατάσταση του γνωστού τραγουδιστή, ενώ αναφέρθηκε και στις επόμενες κινήσεις του.

«Μπήκαμε χθες στην ψυχιατρική κλινική από την κεντρική είσοδο γύρω στις 12.30 και βγήκαμε πάλι από την κεντρική είσοδο γύρω στις 15.00, από την κεντρική είσοδο.

Ο Γιώργος επέλεξε να μην κάνει δηλώσεις, δεν ήθελε, αυτό είναι σεβαστό και ανθρώπινο. Από εκεί και πέρα δεν κρυφτήκαμε. Τη Δευτέρα είχε διαπιστωθεί ότι δεν χρήζει νοσηλείας.

Διαβάστε ακόμα - Γιώργος Μαζωνάκης: Το βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο - «Δοκιμασίες, μα ζω ακόμα»

Προκειμένου να μην υπάρχει καμία σκιά γύρω από την ψυχική του υγεία ο Γιώργος συμφώνησε να κάνει κι άλλες εργαστηριακές εξετάσεις, που τα αποτελέσματά τους βγήκαν χθες.

Χθες πήρε και επίσημα το οριστικό εξιτήριο και την ιατρική γνωμάτευση ότι είναι απόλυτα υγιής και δεν έχει κανένα ψυχικό νόσημα», είπε αρχικά ο δικηγόρος του γνωστού τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης.

«Ο Γιώργος βγήκε από αυτή τη περιπέτεια δυνατός και αλώβητος, ασφαλώς προβληματισμένος, πικραμένος και αγανακτισμένος.

Η κατάστασή του είναι εξαιρετική, είναι μια χαρά. Τώρα ετοιμάζει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

Υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσει μια συνέντευξη. Το συζητάμε. Επαγγελματικά θα κάνει πολύ σύντομα κάποια εξαιρετικά βήματα, πέρα από τη συμφωνία που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με το νυχτερινό κέντρο που θα εμφανιστεί τη χειμερινή σεζόν», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Παραβιάστηκαν κατάφωρα τα προσωπικά δεδομένα του Γιώργου, αλλά ο ίδιος δεν έχει κανένα πρόβλημα, πλέον δεν υπάρχει καμία σκιά σε ό,τι αφορά την ψυχική του υγεία», εξήγησε στη συνέχεια ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να προβούν σε περαιτέρω νομικές ενέργειες, πρόθεση που είχε γνωστοποιήσει ήδη από τις προηγούμενες ημέρες μέσω της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1.