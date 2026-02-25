Γιώτα Φέστα: «Eίπα στον πατέρα μου ότι χώρισα και ήμουν έγκυος από άλλον άντρα και έπαθε υστερική κρίση»

Ως ένα παιδί απείθαρχο παρουσίασε τον νεαρό εαυτό της η ηθοποιός Γιώτα Φέστα στην εκπομπή «Στούντιο 4». Μιλώντας για τους γονείς της αρχικά αναφέρθηκε στον συντηρητικό πατέρα της λέγοντας:

«Eμένα ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος που ήταν αριστερός, ήτανε στο δεύτερο αντάρτικο και έκανε παιδί στα 40 του. Γενικά κουβαλάμε όλα αυτά τα πράγματα που είναι η μάνα μας και ο πατέρας μας. Κουβαλούσε μια μεγάλη ταλαιπωρία στη ζωή του. Ήταν ένας πάρα πολύ συντηρητικός άνθρωπος και είχε περάσει πολύ σκληρά ο πατέρας μου. Ήταν πολύ συγκροτημένος και συγκρατημένος άνθρωπος σε αντίθεση με τη μητέρα μου.

Η μητέρα ήταν τελείως άλλη. Ήταν ελεύθερη, ήτανε μια μητέρα γεμάτη ζωή. Πολύ απλή γυναίκα σε σχέση με τον πατέρα μου, που ο πατέρας μου ήταν μεν, δεν ήτανε μορφωμένος ακαδημαϊκά, αλλά είχε μια μεγάλη αγάπη στα βιβλία, γενικά στη μόρφωση. Όλοι νομίζω οι αριστεροί της εποχής είχαν αγάπη στη μόρφωση».

Ίσως η ιστορία που ταλαιπώρησε περισσότερο τον πατέρα της ήταν όταν του αποκάλυψε μεμιάς πως δεν είναι πια μαζί με τον άντρα που ήταν παντρεμένη και πως είναι έγκυος από κάποιον άλλο.

«Εγώ υπήρξα ένα πολύ απείθαρχο παιδί. Εγώ ήμουν παντρεμένη και ζούσα στη Γλυφάδα. Αυτό το γνώριζε ο πατέρας μου. Το πιο τολμηρό πράγμα που έκανα ήταν να το πω ότι έχω χωρίσει, ότι γνώρισα έναν άλλο άνθρωπο με τον οποίο δεν είμαι παντρεμένη και ότι είμαι έγκυος. Αυτό ήταν αλήθεια και όταν του το είπα έπαθε μια επιληπτική κρίση.

Τον πήγανε στο Αιγινήτειο και διαγνώστηκε με υστερική κρίση. Είχε πάθει μια υστερική κρίση από το άγχος του. Ήθελα να φύγει από μέσα μου όλο αυτό το βάρος που είχα και νόμιζα ότι αν του το πω θα φύγει» εξομολογήθηκε η ηθοποιός.