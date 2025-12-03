Γιώτα Φέστα για τον τραυματισμό Αλειφερόπουλου Μήλια στο Festen: «Έπαθαν διάσειση»

Ένα ατύχημα πριν από δύο περίπου εβδομάδες κατά τη διάρκεια της παράστασης «Festen» στο θέατρο Άλμα οδήγησε στον τραυματισμό των πρωταγωνιστών Προμηθέα Αλειφερόπουλου και Νίκου Μήλια.

Η Γιώτα Φέστα, η οποία συμμετέχει στην παράσταση μίλησε το πρωί της Τετάρτης (3/12) στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» αναφέρθηκε στο περιστατικό.

«Έχουμε ξεκινήσει. Φέτος έχουμε ξεκινήσει πιο νωρίς, πάει πολύ καλά, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα τραυματίστηκαν δύο ηθοποιοί. Κάνουν πολύ δύσκολα πράγματα και σχεδόν αληθινά όταν πιάνονται και τσακώνονται», είπε αρχικά η Γιώτα Φέστα.

«Έπεσαν κι οι δύο κι έπαθαν μια ελαφριά διάσειση. Στον Νίκο Μήλια άνοιξε λίγο το κεφάλι του. Ο Προμηθέας έπαθε μια διάσειση αρκετά σοβαρότερη από του Νίκου, αλλά τώρα είναι μια χαρά. Σταμάτησε η παράσταση εκείνη την ώρα μπροστά στους θεατές. Κι επειδή εκείνη την ώρα υπάρχει αρκετή ένταση, οι θεατές νόμιζαν ότι ήταν αλήθεια. Τρόμαξα πάρα πολύ γιατί έγινε μπροστά στα μάτια μου. Ξεκινάμε πάλι σήμερα μετά από μια εβδομάδα διακοπή», ανέφερε η Γιώτα Φέστα.