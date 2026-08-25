Γωγώ Δελογιάννη: «Πρώτη φορά φέτος φόρεσα μπικίνι χωρίς να κρυφτώ»

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Γωγώ Δελογιάννη, αποκαλύπτοντας πως πρώτη φορά φέτος κυκλοφόρησε με μπικίνι στην παραλία, χωρίς να αισθάνεται ότι έπρεπε να κρυφτεί και να σκεπαστεί με κάποια πετσέτα.



Η μαγείρισσα και πρώην παίκτρια του MasterChef μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πως κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στην Ταορμίνα αντιλήφθηκε πως δεν θέλει πλέον να χάνει στιγμές επειδή «για κάποιους το σώμα της δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό» και τόνισε πως με την ανάρτησή της θα ήθελε να βοηθήσει όσους έχουν αντίστοιχους προβληματισμούς.



Η Γωγώ Δελογιάννη δημοσίευσε μία φωτογραφία που τραβήχτηκε τυχαία μέσα στο νερό και στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε αρχικά:

«Μην κάνετε swipe, έτσι για αλλαγή είναι μια φωτογραφία μόνη της, για να θυμηθεί κι ο αλγόριθμος τα νιάτα του. Για την ακρίβεια είναι μια φωτογραφία που βγήκε κατά λάθος ενώ έπαιζα με την κάμερα στην πρώτη βουτιά της σεζόν σε κάτι φανταστικά νερά στην Ταορμίνα της Σικελίας.

Την κράτησα για να θυμάμαι εκείνη τη μέρα γιατί ήταν η πρώτη φορά που κυκλοφορούσα με μπικίνι πάνω σε ένα τουριστικό σκάφος μαζί με ένα τσούρμο αγνώστους και έκανα τις βουτιές μου χωρίς να ντυθώ ή να σκεπαστώ με κάποια πετσέτα και κάνοντας, για πρώτη φορά εκτός του safe space μου, την παραδοχή ότι αυτό το σώμα έχω και με αυτό θα κυκλοφορώ και δεν θα χάνω τις στιγμές της ζωής επειδή κάποιοι κάποτε αποφάσισαν ότι σώματα σαν το δικό μου είναι κοινωνικά αποδεκτά μόνο όταν είναι καλυμμένα, και πάλι υπό προϋποθεσεις».

Στη συνέχεια, η μαγείρισσα πρόσθεσε πως η παρουσία των φίλων της έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να αισθανθεί άνετα και έκλεισε την ανάρτησή της σημειώνοντας πως κανείς δεν πρέπει να χάνει εμπειρίες επειδή μπορεί να δέχεται «περίεργα» σχόλια και βλέμματα:

«(Ήμουν μαζί με τις αγαπημένες μου @exidaveloninatasa και @kalliopipanagiotidou, βέβαια, που τα έκαναν όλα πιο εύκολα χωρίς να έχουν την παραμικρή ιδέα). Σας αφορά αυτή η πολύ προσωπική δήλωση; Μπορεί καθόλου. Την οφείλω στον 15χρονο εαυτό μου με την ελπίδα έστω και ένας να καταλάβει νωρίτερα από μένα ότι δεν αξίζει να χάνεις τις βουτιές με τους φίλους σου για κανένα στραβό βλέμμα και κανένα χλευαστικό σχόλιο; ΕΝΤΕΛΩΣ! Άντε και του χρόνου».