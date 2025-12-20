Good Job Nicky για Μαζωνάκη: «Είναι από τους πιο ευαίσθητους καλλιτέχνες που έχουμε»

Τον Good Job Nicky φιλοξένησε τη νύχτα της Παρασκευής ο Φάνης Λαμπρόπουλος στη εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη».

Ο νεαρός τραγουδιστής (και γιος του Γιάννη Πάριου ) μίλησε για τη συμμετοχή που κατέθεσε για τον ελληνικό τελικό της Eurovision και την πρωτιά που πιστεύει ότι θα πάρει, αν τελικά εκπροσωπήσει τη χώρα μας τον Μάιο αλλά αναφέρθηκε και στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι δεν είναι καθόλου κουραστικός, ίσως να του έσπασα εγώ τα νεύρα. Είναι από τους πιο σοφούς και από τους πιο ευαίσθητους καλλιτέχνες που έχουμε, είναι κάτι πάρα πολύ αξιοθαύμαστο αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικός καλλιτέχνης ο Γιώργος, αλήθεια» τόνισε ο Good Job Nicky.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στη συμμετοχή που κατέθεσε για τον ελληνικό τελικό της Eurovision.

«Την πρώτη φορά ήταν κάτι εσωτερικά θεματάκια, τα οποία τα βρήκαμε με την ΕΡΤ. Δεν ζήτησα τίποτα. Μπορώ να πω τότε ότι εκ μέρους μου δεν ήμουν έτοιμος σαν χαρακτήρας. Αν ήμουν, θα το είχα κάνει. Ήταν κάποια άλλα θεματάκια, που έπρεπε να λυθούν. Λύθηκαν κι είναι μια χαρά τα πράγματα», ανέφερε αρχικά ο Good Job Nicky για την πρώτη του προσπάθεια το 2022.

«Τώρα είμαι πανέτοιμος. Έχω ένα τραγούδι. Το πιστεύουμε πάρα πολύ. Είναι ξένος στίχος. Πιστεύω ότι θα πάρω την πρώτη θέση. Καταλαβαίνω ότι ο διαγωνισμός έχει από μόνος του να δώσει πολλά πράγματα, αλλά το θέμα είναι το τι έχω να δώσω κι εγώ σε αυτόν τον διαγωνισμό, σε αυτόν τον θεσμό και στη χώρα. Αυτή τη χρονιά νιώθω ότι έχω την πιθανότητα να βγω πρώτος και το μόνο που έχω να κάνω είναι να κάνω τη δουλειά μου. Αν δεν γίνει, είμαι ο πρώτος που θα ρίξω καραμούντζα στον εαυτό μου. Περιμένω πιο πολλά από εμένα.

Είναι πάρα πολύ δυνατό κομμάτι σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν δεν περάσω τώρα στον ελληνικό τελικό, δεν θα προσπαθήσω ξανά», ανέφερε ο Good Job Nicky.