Μενού

H απρόσμενη κίνηση «ματ» της Emporio Armani που όλοι συζητούν

O όμιλος Giorgio Armani πήρε μια μεγάλη απόφαση για την Emporio Armani, που θα αλλάξει τη μορφή των εκθέσεών του.

Reader symbol
Newsroom
show armani
Ένα από τα τελευταία δημιουργήματα του Αρμάνι | AP
  • Α-
  • Α+

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, οι ανδρικές συλλογές της ετικέτας θα παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των Εβδομάδων Γυναικείας Μόδας στο Μιλάνο μαζί με τις γυναικείες συλλογές του Emporio Armani και όχι στις Εβδομάδες Ανδρικής Μόδας.

Η απόφαση αυτή, όπως διαβάζουμε και στο WWD, λέγεται πως είχε εξεταστεί αρχικά από τον ίδιο τον Armani και τώρα, Leo Dell' Orco, ο επί χρόνια συνεργάτης του, και Silvina Armani, η ανιψιά του, επισφραγίζουν την απόφαση του εκλιπόντος σχεδιαστή.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE