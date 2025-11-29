H απρόσμενη κίνηση «ματ» της Emporio Armani που όλοι συζητούν

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, οι ανδρικές συλλογές της ετικέτας θα παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των Εβδομάδων Γυναικείας Μόδας στο Μιλάνο μαζί με τις γυναικείες συλλογές του Emporio Armani και όχι στις Εβδομάδες Ανδρικής Μόδας.

Η απόφαση αυτή, όπως διαβάζουμε και στο WWD, λέγεται πως είχε εξεταστεί αρχικά από τον ίδιο τον Armani και τώρα, Leo Dell' Orco, ο επί χρόνια συνεργάτης του, και Silvina Armani, η ανιψιά του, επισφραγίζουν την απόφαση του εκλιπόντος σχεδιαστή.

