Χάιντι Κλουμ: Αποκάλυψε πως έχει ΔΕΠΥ - «Είναι η υπερδύναμή μου»

Την αποκάλυψε πως πάσχει από Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) έκανε η Χάιντι Κλουμ, τονίζοντας μάλιστα πως την θεωρεί ένα από τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς της, αφού την χαρακτήρισε «υπερδύναμη».



Σε συνέντευξή που παραχώρησε το μοντέλο και παρουσιάστρια στο περιοδικό Glamour Germany εξήγησε πως η ικανότητα της να διαχειρίζεται πολλά πράγματα ταυτόχρονα οφείλονται στη ΔΕΠΥ.

Όπως δήλωσε η ίδια: «Βλέπω τη ΔΕΠΥ ως κάτι θετικό, γιατί μου επιτρέπει να κάνω περισσότερα πράγματα ταυτόχρονα. Είναι η υπερδύναμή μου».



Η Χάιντι Κλουμ πρόσθεσε, ότι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας της δίνει την ενέργεια να είναι πιο δραστήρια:

«Ίσως είναι ένστικτο ή απλώς δική μου ιδέα. Είμαι πολύ δραστήρια λόγω της ΔΕΠΥ. Δουλεύω σε χίλια διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα και συνεχίζω να αναλαμβάνω περισσότερα».