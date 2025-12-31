Χάιντι Κλουμ: Ο φωτογραφικός φακός την «τσάκωσε» τόπλες σε παραλία της Καραϊβικής

Η Χάιντι Κλουμ βρίσκεται με τον σύζυγό της, Τομ Κάουλιτς στο St Barths της Καραϊβικής για διακοπές και ο φωτογραφικός φακός τους «τσάκωσε» την Κυριακή (28/12) στην παραλία όπου το εντυπωσιακό πρώην μοντέλο απολάμβανε τόπλες τον ήλιο και τη θάλασσα.
Στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν βλέπουμε τη Χάιντι Κλουμ να φοράει μόνο το κάτω μέρος του μπικίνι της, λευκού και κόκκινου χρώματος και τα γυαλιά ηλίου της.
Να σημειωθεί ότι δεν ήταν η πρώτη τόπλες εμφάνιση της Κλουμ στις παραλίες της Καραϊβικής, αφού και την Παρασκευή (26/12) ο φακός την είχε εντοπίσει και πάλι με το κάτω μέρος του καφέ μπικίνι της.
